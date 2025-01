Buhrufe, Spott und Verachtung: Hulk Hogans WWE-Comeback wird zum bitteren Debakel

Es sollte ein nostalgisches Wiedersehen werden - doch was dabei herauskam, war ein bitteres Trauerspiel.

Wie schon vorab durchgesickert, hat das einstige WWE-Idol Hulk Hogan ( neben anderen Legenden wie Dwayne „The Rock“ Johnson und dem Undertaker ) bei der historischen US-Premiere der TV-Show Monday Night RAW auf Netflix ein unangekündigtes Gastspiel gegeben. Der frühere Kindheitsheld von zig Millionen Fans in aller Welt wurde dabei allerdings unfreundlich empfangen und von vielen Fans in Los Angeles laut ausgebuht. Beim Versuch, dagegen anzureden, gab die Legende ein zusätzlich trauriges Bild ab. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Rassismus-Skandal belastet Hulk Hogans Ruf

Zur Erinnerung: Der Ruf des Mannes, dessen Popularität WWE in den Achtzigern zur Weltmarke machte , ist seit einigen Jahren nachhaltig beschädigt durch die folgenschweren Rassismus-Enthüllungen aus dem Jahr 2015.

Damals gelangte im Zuge von Hogans Rechtsstreit mit dem Portal Gawker ein heimlich aufgenommenes Video an die Öffentlichkeit, in dem Hogan den damaligen Freund seiner Tochter Brooke rassistisch beleidigte. Der heute 71-Jährige wurde damals von WWE gefeuert und zwischenzeitlich auch aus der Hall of Fame der Liga gestrichen.