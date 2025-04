Fan-Enttäuschung nach WrestleMania: The Rock rechtfertigt sich

Die Wrestling- und Hollywood-Überfigur tauchte nicht in Las Vegas auf, obwohl sie in der Hauptfehde zwischen dem entthronten WWE-Champion Cody Rhodes und dem nun 17-maligen Titelträger eine tragende Rolle gespielt hatte.

The Rock bei WrestleMania? Verwirrung im Vorfeld

Nachdem Rock in diesem Jahr dann aber eine neue, große Story mit Rhodes startete und als Strippenzieher der Attacke Cenas auf den „American Nightmare“ auftrat, überwog bei vielen doch das Gefühl, dass The Rock vor Ort sein würde. Auch weil er den Bericht aus dem Herbst quasi-dementiert hatte: Er schrieb einem Fan, der ihn auf sein angebliches Fehlen bei Mania ansprach: „Glaubt nichts von diesem Bullshit“ – wobei er mit einem Zwinker-Emoji Raum für Interpretation ließ.

Nun hat sich Johnsons Nicht-Anwesenheit doch bewahrheitet, zur Enttäuschung vieler Fans, die mit dem Gigantenduell Rhodes vs. Cena auch aus anderen Gründen nicht zufrieden waren. Nun hat The Rock in einem Auftritt in der Pat McAfee ausführlich begründet, warum er WrestleMania ferngeblieben war.