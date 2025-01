Emotionale Überraschung: WWE-Idol fehlen die Worte

Martin Hoffmann 30.01.2025 • 09:10 Uhr Triple H führt die WWE Hall of Fame Klasse 2025 an. Zwei legendäre Weggefährten erwischen den heutigen Ligamacher mit der Nachricht kalt.

Der Headliner der neuen Klasse der WWE Hall of Fame ist enthüllt - auf emotionale Art und Weise.

„Triple H“ Paul Levesque, Ringlegende und nun als Chief Content Officer federführender Programmverantwortlicher des Showkampf-Marktführers, wird vor WrestleMania in Las Vegas in die Ruhmeshalle der Liga eingeführt. Mit dieser Nachricht überraschten Levesques alte Weggefährten Shawn Michaels und Mark Calaway alias The Undertaker am Mittwoch bei einem Firmenmeeting. Via Social Media ist das Video der Szenerie mittlerweile veröffentlicht worden.

WWE Hall of Fame: Triple H fehlen die Worte

In seiner fast drei Jahrzehnte langen Ringkarriere bei WWE errang der „Cerebral Assassion“ einst 14 Mal den WWE World Title. Er schlug große Schlachten mit Michaels, dem Taker, Stone Cold Steve Austin, The Rock, John Cena, Roman Reigns und vielen anderen. „The Game“ prägte die Liga auch als Urmitglied der Gruppierungen D-Generation X - die schon in der Hall of Fame ist - und Evolution mit Ric Flair, Batista und Randy Orton.

Die Einführung von Levesque als Einzelwrestler sei „lange überfällig“, wie der Undertaker befand, als er und Michaels ihrem alten Freund und Rivalen die Botschaft überbrachten, dass er sich in der Ahnengalerie zu ihnen gesellt.

Der sonst fast immer betont abgeklärte Levesque war sichtlich überwältigt und überspielte seine Rührung mit Flachsereien in Richtung von WWE-Präsident Nick Khan, der die Entscheidung offensichtlich hinter seinem Rücken getroffen hat. Auch Levesques Ehefrau Stephanie McMahon teilte mit, dass sie nicht eingeweiht war.

„Ich habe ja sonst zu allem was zu sagen, aber ich bin sprachlos“, teilte Levesque den jubelnden Kollegen und Angestellten mit: „Ich werde Nick killen, wenn ihr gleich jemanden vom Dach fliegen seht, denkt euch nichts dabei.“ Nach einer kurzen Sprechpause ergänzte Levesque: „Ich weiß nicht, was ich sonst groß sagen soll. Einfach danke.“