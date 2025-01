Kurz vor Royal Rumble: WWE enthüllt weitere große Wechsel!

Aldis empfing Miz und Priest im Lauf der Show in seinem Büro. Priest bestritt auch sogleich ein Match, in dem er Carmelo Hayes besiegte. Eine Begegnung mit dem amtierenden WWE-Champion Cody Rhodes legte auch nahe, dass der „Archer of Infamy“ sich früher oder später auch in das Titelrennen im blauen Kader einschalten wird.

Das Duell wird ein Best Two Out Of Three Falls Match, in dem das siegreiche Team die Gegner zweimal durch Pinfall, Aurgabe oder auf anderem Weg in die Knie zwingen muss.