Überraschender Paukenschlag um bei WWE verschollenen 2,21-Meter-Riesen

Im WWE-TV war 2,21-Meter-Mann Omos seit vielen Monaten nicht mehr zu sehen. Nun überraschte er mit einem Titelgewinn in Japan.

In seinem ersten Wrestling-Match seit April 2024 hat Omos in Tokio sein Debüt für die Japan-Liga NOAH gefeiert und dort gleich einen Titel gewonnen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

WWE-Riese Omos nun Champion bei Japan-Liga NOAH

Vor der Neujahrsshow The New Year wurde der nigerianische Ex-Basketballer (bürgerlich: Tolulope Omogbehin) kurzfristig als Partner des Schotten Jack Morris enthüllt, die beiden besiegten dann die Altmeister Naomichi Marufuji und Takashi Sugiura und nahmen ihnen die Tag-Team-Gürtel der Liga ab.

Omos pinnte Marufuji nach einem doppelhändigen Chokeslam und krönte sich so zum ersten WWE-Wrestler, der bei NOAH je einen Titel gewonnen hat. Die im Jahr 2000 gegründete Liga, groß gemacht anfangs vor allem von Legende Kenta Kobashi und dem tragisch verstorbenen Gründer Mitsuharu Misawa, kooperiert einigen Jahren mit WWE.

Der US-Marktführer lieh unter anderem auch schon Omos' Ex-Partner AJ Styles und Shinsuke Nakamura nach Japan aus (Nakamura besiegte bei The New Year Ex-UFC-Kämpfer Ulka Sasaki) - die Verbindung ist ein Gegengewicht zu der Connection zwischen WWE-Rivale AEW und Nippon-Traditionsliga NJPW.

Ikone Muto freut sich auf weitere Auftritte

Für Omos ist der Ausflug zu NOAH eine unvermutete Neubelebung seiner zuletzt im Sande verlaufenen Karriere: Seit seiner Niederlage gegen Seth Rollins bei Backlash im Mai 2023 hatte er kein Einzelmatch im WWE-TV mehr bestritten, kam danach nur noch bei nicht fürs Fernsehpublikum bestimmten House Shows und bei Battle Royals wie dem Royal Rumble im vergangenen Jahr zum Einsatz. Zuletzt verdeutlichte auch der Abgang seines zu AEW gewechselten Managers MVP , dass Omos bei WWE in der Luft hing.

Nun scheint Omos ein längeres Intermezzo in Fernost einzulegen: Nach dem NOAH-Match gab es auch eine Begegnung mit Japan-Ikone Keiji Muto alias The Great Muta: Der WWE Hall of Famer veröffentlichte ein Foto mit Omos und bekundete bei X, dass er sich auf weitere NOAH-Auftritte des Hünen freue.