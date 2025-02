Charlotte Flair fordert Tiffany Stratton bei WrestleMania heraus

Charlotte Flair fordert in Las Vegas Jungstar Tiffany Stratton heraus. Die steigt auf dem Weg dorthin noch mit einer lebenden Legende in den Ring.

Zwei „Dream Matches“ für Tiffany Stratton

Stratus bot Stratton später an, sich am 1. März bei der Show No Escape (Elimination Chamber) in ihrer Heimatstadt Toronto mit Stratton gegen Jax und LeRae zusammentun - eineinhalb Monate später folgt das „Dream Match“ Stratton vs. Flair im NFL-Stadion von Las Vegas.