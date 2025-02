Schocker bei WWE: Letztes Hurra einer über 20 Jahre langen Geschichte?

Kevin Owens und Sami Zayn: Eine lange Geschichte

Wechselhafte Beziehung vor der WWE-Kamera

Als Sami Zayn 2014 mit dem Gewinn des NXT-Titles seinen ersten WWE-Titel errang, inszenierte WWE eine Schockwendung, in der eine emotionale gemeinsame Siegesfeier mit einer brutalen Attacke Owens‘ endete (und einer Fehde, in der Owens ihm den Titel abnahm).

WrestleMania-Duell als Krönung?

Obwohl Zayn und Owens schon ein WrestleMania-Match gegeneinander bestritten haben, ist ein Rückkampf auf der „Grandest Stage of them all“ schlüssig: Bei dem nur knapp 10 Minuten langen Duell 2021 schöpften die beiden Top-Wrestler ihr Potenzial nicht aus.

Royal-Rumble-Sieger legen sich noch nicht fest

Formen an nimmt derweil die nächste Großveranstaltung No Escape (Elimination Chamber) am 1. März, bei denen in den namensgebenden Käfigmatches die anderen beiden WrestleMania-Herausforderer ermittelt werden: Mit seinem Sieg über Zayn qualifizierte sich Punk bei den Männern und ist damit der erste von fünf Konkurrenten für Legende John Cena. Bei den Frauen löste Liv Morgan mit einem Sieg über Iyo Sky das erste Ticket.