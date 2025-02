Was steckt hinter diesem spektakulären WWE-Knall?

Beim Royal Rumble am Wochenende eliminierten sich die beiden Weggefährten in der Schlussphase gegenseitig bzw. wurden von CM Punk eliminiert, zu dem beide ebenfalls eine spezielle Verbindung haben. Punk selbst wiederum fiel wenige Augenblicke später Logan Paul zum Opfer.

Seitdem laufen unter Fans die Diskussionen heiß, was WWE auf der „Road to WrestleMania“ mit dem Trio vorhat.

Die beiden debütierten als Teil der Gruppierung The Shield zusammen mit Dean Ambrose (Jon Moxley) bei den Survivor Series 2012 im WWE-Hauptkader. Auch der berüchtigte Verrat von Rollins an The Shield fand am 2. Juni 2014 in Indianapolis statt.