WWE verkündet, dass Roman Reigns "auf absehbare Zeit" fehlt

Reigns steckte beim Royal Rumble hart ein

Beim Rumble am Wochenende eliminierten sich die beiden Weggefährten Reigns und Seth Rollins in der Schlussphase gegenseitig bzw. wurden von CM Punk eliminiert. Punk fiel wenige Augenblicke später Logan Paul zum Opfer.

Was passiert bei No Escape und WrestleMania?

Die Ereignisse beim Rumble heizten nun die Spekulationen an, ob Reigns, Rollins und Punk bei WrestleMania 41 in einem Dreikampf aufeinandertreffen werden - oder ob die Story „nur“ der nächsten Großveranstaltung No Escape (Elimination Chamber) am 1. März in Toronto die Bühne bereitet.