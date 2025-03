Neue Hintergründe zur WWE-Sensation: "Daran werden sich die Leute noch in 20 Jahren erinnern"

Martin Hoffmann 03.03.2025 • 08:18 Uhr Der „Heel Turn“ von John Cena wurde auch hinter den Kulissen vor fast allen WWE-Kollegen verborgen. Triple H und The Rock sind schon jetzt sicher, einen Moment für die Ewigkeit geschaffen zu haben.

Zum ersten Mal seit 21 Jahren ist WWE-Superstar John Cena wieder in die Schurkenrolle geschlüpft - und nicht nur für WWE-Fans war es eine dicke Überraschung.

Wie das US-Portal Fightful berichtet, war der unerwartete „Heel Turn“ Cenas am Samstag mit einer Attacke auf WWE-Champion Cody Rhodes und einem Bündnis mit Dwayne „The Rock“ Johnson ein streng gehütetes Geheimnis hinter den Kulissen, nur wenige seien eingeweiht gewesen. WWE-Lenker „Triple H“ Paul Levesque habe sogar falsche Angaben im internen Ablaufplan gemacht, um sicherzustellen, dass nichts vorab nach außen dringen würde.

Triple H arbeitete an WWE-Kollegen vorbei

Levesque selbst erklärte auf der Pressekonferenz nach der Show, dass er persönlich das Ende der Show überwacht hätte und nicht das Produktionsteam im Truck.

Mit dem Ergebnis ist der „Chief Content Officer“ von WWE höchst zufrieden: „Ich hatte das Glück, in den letzten 30 Jahren bei vielen der größten Ereignisse in diesem Geschäft dabei gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen kraftvolleren Moment erlebt habe.“

Speziell auch der Umstand, dass Cena in diesem Jahr zurücktreten wird, hätte alles noch überraschender gemacht: „Während seiner gesamten Karriere war Cena derjenige, bei dem man nie mit so einem Moment gerechnet hätte.“

Levesque hob auch den Mut Cenas hervor, derart mit Gewohnheiten zu brechen und das Wagnis einzugehen: „Man könnte es ihm nicht verübeln, wenn er einfach die Nostalgiewelle reiten würde. Aber jemand wie er kann auch sagen: ‚Verdammt, ich will bis zum letzten Moment herausgefordert werden. Ich will alles geben und etwas Neues wagen. Ich will Angst davor haben und es trotzdem tun.‘ Das ist das Schöne an John Cena, die Risikobereitschaft."

Levesque zeigte sich schon jetzt sicher, einen Moment für die Ewigkeit geschaffen zu haben: „Es gab einen Augenblick, in dem Cody im Ring am Boden lag und Rock, Cena und Travis Scott auf der Einmarschrampe standen, und ich dachte mir: ‚Verdammt. Größer geht es nicht.‘ Es ist einfach ein epischer Moment. Ich glaube, das ist eine dieser Nächte, an die sich die Leute in 20 Jahren noch erinnern werden und sagen: ‚Verdammt. Diese Nacht in Toronto war unglaublich.‘“

Auch The Rock angetan

Ähnlich ordnete es WWE-Ikone und Hollywood-Megastar Johnson auf der PK nach dem Event ein: „Es war ein unglaublicher Moment. Wir als Entertainer, ob im Wrestling, Film oder Fernsehen, leben für solche Augenblicke. Momente, die das Publikum bewegen und fesseln können, sind das, was uns antreibt.“

Johnson, der seit Anfang 2024 auch Anteilseigner der WWE-Mutterfirma TKO ist, ergänzte: „Ich liebe dieses Geschäft. Was ich heute Abend gefühlt habe, reiht sich ein in die Reihe ikonischen Angles - welche, die ich als Kind gesehen habe und andere, an denen ich später selbst beteiligt war. Heute Abend war ein solcher Moment.“

Wie Fightful berichtet, ist weiter nichts von Planungen bekannt, dass Johnson beim Jahreshöhepunkt WrestleMania 41 selbst in den Ring steigen wird. Der Fokus dürfte auf dem am Wochenende fixierten Titelduell zwischen Rhodes und Cena liegen und Cenas historischer Mission, in seiner neuen Rolle den 17. Titel zu gewinnen und zum alleinigen Rekordhalter aller bedeutenden World Titles im Wrestling aufzusteigen, vor Ric Flair.