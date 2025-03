"Sie waren wahrhaft unbesungene Helden": WWE ehrt legendäres Duo

SPORT1 25.03.2025 • 18:44 Uhr The Natural Disasters ziehen in die WWE Hall of Fame ein - eine späte, posthume Würdigung für den 2006 verstorbenen Hulk-Hogan-Rivalen Earthquake.

Späte Ehre für zwei legendäre Wrestling-Kolosse: WWE hat offiziell bestätigt, dass die Natural Disasters in die WWE Hall of Fame der Liga einziehen.

Fred Ottman alias Typhoon (früher auch bekannt als Tugboat) hatte zuvor selbst schon von der anstehenden Aufnahme in die Ruhmeshalle gesprochen, am Montag machte WWE die Personalie vor der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW offiziell. Typhoons Partner Earthquake (John Tenta) wird posthum geehrt, der frühere Rivale Hulk Hogans starb 2006 mit nur 42 Jahren an Krebs.

Ein imposantes Tag Team

Die Superschwergewichte Typhoon und Earthquake schlossen sich Ende 1990 zusammen und wurden mit einem Kampfgewicht von angeblich insgesamt über 400 Kilo als dominante Macht der Division dargestellt.

Die Disasters - anfangs begleitet von Manager-Legende Jimmy Hart - bestritten 1991 eine Fehde mit der Legion of Doom (die inzwischen ebenfalls verstorbenen Road Warriors Hawk und Animal), im Sommer 1992 gewannen sie die - zu Publikumslieblingen geworden - zwischenzeitlich die Tag-Team-Titel von Money Inc. (Ted DiBiase und Irwin R. Schyster).

WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque - der selbst Headliner der Hall-of-Fame-Klasse ist - würdigte Tenta und Ottman als besonders Duo, das Masse und Agilität herausragend kombiniert hätten: „Sie waren wahrhaft unbesungene Helden der Tag-Team-Division ihrer Zeit.“