WWE sendet mysteriösen Videoclip: Haben Fans die richtige Ahnung?

Bei der jüngsten Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown streute der Wrestling-Marktführer einen rätselhaften Videoteaser ein, der in den sozialen Medien für jede Menge Spekulationen auslöst. Die am häufigsten geäußerte Theorie ist, dass der Mini-Teaser Vorbote für die große Rückkehr eines alten Bekannten ist.

Deutet WWE Comeback von Aleister Black an?

In dem kurzen Clip ist Rauch vor schwarzem Hintergrund zu sehen, dazu sind unheilschwangere Musik und Schritte zu hören. Schließlich wird die Zahl 4 eingeblendet.

Die Vermutung vieler Fans ist, dass das Video dem Comeback von Aleister / Malakai Black den Weg bahnt, der jüngst seinen Vertrag bei Konkurrent AEW hat auslaufen lassen und wieder auf dem Weg zu WWE sein soll . Die düstere Atmosphäre passt zu Black, wenngleich unklar ist, was es mit der „4″ auf sich hat.

Ideen, die im Umlauf sind: Die 4 könnte auf die SmackDown-Ausgabe am 4. April hindeuten oder sich auf Blacks vierjährige Abwesenheit beziehen. Eine andere Theorie ist, dass die 4 sich auf das 4. Kapitel der Videoserie „Tales of the Dark Father“ bezieht, mit denen WWE 2021 Blacks letzten Auftritt beworben hat - ehe er dann völlig überraschend vom damaligen WWE-Boss Vince McMahon gefeuert worden war.