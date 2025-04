Auf dem Weg zum WWE-Giganten? "Er wird berühmter als sein Vater werden"

Dominik Mysterio begeistert bei WrestleMania

John Cena lobt „Dirty Dom“ in den Himmel

„Dom Mysterio ist für das Wrestling geboren. Punkt“, sagte der nun 17-malige WWE World Champion Cena in der Pat McAfee Show: „Ich hatte das Vergnügen, früh in seiner Karriere mit ihm zu arbeiten. Ich hatte mit vielen Kollegen zu tun, Talenten und Routiniers. Man kann sofort erkennen, wer das Zeug dazu hat. Dom macht alles mühelos. Der größte Druck der Welt kriegt ihn nicht klein.“

Cena führte aus: „Egal, in welchen Pool wir ihn geworfen haben, er schwimmt nicht nur, er schwimmt allen anderen mehrere Bahnen voraus. Dom Mysterio, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, was dieser Junge leisten kann. Er ist unglaublich und wird es für die nächsten 20 Jahre sein - oder so lange, wie er in diesem Geschäft sein möchte. Er wird der berühmteste Mysterio sein“, sagte Cena.