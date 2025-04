"Das war einer der schlechtesten WrestleMania-Hauptkämpfe der Geschichte"

Martin Hoffmann 21.04.2025 • 11:54 Uhr Das groß inszenierte WWE-Gigantenduell zwischen John Cena und Cody Rhodes erntet in Szenemedien viel Negativecho. Vor allem das Ende erntet Verrisse - aber auch die Ringleistung Cenas und die Abwesenheit von The Rock.

Es war einer der bedeutsamsten Wrestling-Momente der Geschichte – doch bei vielen hinterließ er einen schalen Nachgeschmack.

John Cena vs. Cody Rhodes: „Kein gutes Match“

Das große Duell zwischen Cena und Rhodes erntet in Szenemedien viele schlechte Kritiken, aus einer Vielzahl von Gründen.

Die Ringleistung des 47 Jahre alten Cena wird ebenso kritisiert wie die Matchstory und das Ende, bei dem Rhodes sich auf recht offensichtliche Weise übertölpeln ließ, als er viele Sekunden lang zögerte, den von Cena ins Spiel gebrachten Titelgürtel als Waffe einzusetzen – um dann einen Tritt in die Weichteile abzubekommen.

Negativ angelastet wird WWE auch die prominente Rolle von Rapstar Travis Scott als unfairer Helfer Cenas in dem Match – und die Abwesenheit von Superstar Dwayne „The Rock“ Johnson, der anfangs eine tragende Rolle in der Story gespielt hatte. SPORT1 hat Reaktionen aus Wrestling-Medien gesammelt.

Jeff Hawkins, Fightful: „Es ist schlecht, wenn sich die ganze Story um The Rock dreht und dann ist er nicht da, das bringt die ganze Liga in die Bredouille. Du kommst rein, startest die heißeste Story seit langem – und dann bleibst du einfach weg. Stattdessen kommt Travis Scott, das ist verdammt sinnlos. Das Match: Ich hatte kurz das Gefühl, dass Cena absichtlich einen schlechten Wrestler darstellt. Dass Cody so naiv dargestellt wird: Das war aus der Zeit gefallen, als wären wir im Jahr 1985. In den Wochen vorher hat Cody Cena immer durchschaut und jetzt wird seinem Charakter das angetan. Ich weiß nicht, wie man aus der Sackgasse wieder rauskommen will. Cody sah aus wie ein Idiot.“

Sean Ross Sapp, Fightful: „Das Ende des Matches war eine der lahmsten Shit Endings, das ich je gesehen habe. Road Warrior Animal hat einmal gesagt: Niemand bejubelt dumme Helden, man muss seinen Babyfaces schützen, indem man sie schlau aussehen lässt – und Cody sah hier unglaublich dumm aus.“

Jason Powell, Pro Wrestling Dot Net: „Travis Scott könnte mir nicht egaler sein und die Abwesenheit von The Rock war verdächtig. Das Match war von der Ringarbeit her nichts Besonderes, aber das Publikum war heiß. Die zweite Nacht ging sehr stark los, aber die drei letzten Matches (Logan Paul vs. AJ Styles, Becky Lynch & Lyra Valkyria vs. Liv Morgan & Raquel Rodriguez, Cena vs. Rhodes, d. Red.) fielen ein bisschen ab.“

Bryan Alvarez, Wrestling Observer Radio: „Die erste Hälfte der Show war toll, vor den letzten drei Matches fiel die Stimmung ab. Beim Main Event war die Atmosphäre wieder heiß, aber es war ein wirklich schlechtes Match mit einem schlechten Ende. Cody sah aus wie ein Idiot. Die Ringarbeit in dem Match war auch nicht gut. Cena war anzumerken, dass er körperlich ramponiert ist. Er bewegt sich nicht gut, er nimmt die Bumps nicht gut, er ist alt. Es war der schlechteste WWE-Hauptkampf seit Jahren, ich glaube seit dem Hell-in-a-Cell-Match zwischen Seth Rollins und Bray Wyatt.“

Dave Meltzer, Wrestling Observer Radio: „Nur Gott weiß, warum sie Travis Scott für dieses Finish genommen haben – es hat nur betont statt davon abgelenkt, dass The Rock nicht da war. Das Match war schlecht ausgeführt und vor allem wirklich schlecht gescriptet. Der Moment, in dem Cody den Gürtel in der Hand hat und nicht zuschlägt: Ich verstehe nicht, wie das hinter den Kulissen durch die Instanzen gegangen ist, warum niemand diese Idee gestrichen hat. Sie schützen Cody drei Jahre lang und dann lassen sie ihn aussehen wie in Babyface, das niemand ernst nehmen kann. Cena wirkte eingerostet auf eine Weise, die ich nicht erwartet hatte. Das war einer der schlechtesten WrestleMania-Hauptkämpfe der Geschichte.“

Wade Keller, Pro Wrestling Torch: „Sie haben es geschafft, kompetent genug durchs Match zu kommen. Travis Scott als Wendepunkt für Cena ist lahm, im WWE-Kontext interessiert sich niemand für ihn. Keine Überraschung, dass Cena gewonnen hat, es ist das logische nächste Kapitel dieser Geschichte.“