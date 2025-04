WWE: Dieses WrestleMania-Ende schockt (fast) alle

Martin Hoffmann 20.04.2025 • 06:03 Uhr Seth Rollins gewinnt den Hauptkampf an Tag von WrestleMania 41 - nachdem Manager-Legende Paul Heyman erst CM Punk und dann Roman Reigns verrät.

Er schien in dem großen Kampf auf den ersten Blick wie das fünfte Rad am Wagen - stattdessen war er nach einem Doppel-Verrat der lachende Dritte.

Seth Rollins hat überraschend den Hauptkampf der ersten Nacht der Megashow WWE WrestleMania 41 in Las Vegas gewonnen, der „Visionary“ besiegte seinen langjährigen Weggefährten Roman Reigns und Erzrivale CM Punk, nachdem Manager-Legende Paul Heyman erst seinem alten Freund Punk, dann Heyman in den Rücken fiel. Rollins und Heyman formierten auf der größten WWE-Bühne eine neue Allianz, die beiden eine neue Richtung gibt und künftig eine tragende Rolle in der Liga zu spielen scheint.

WWE WrestleMania 41: Seth Rollins lacht zuletzt

Der Dreikampf zwischen Rollins, Punk und Reigns vor über 61.000 Fans im NFL-Stadion von Las Vegas war seit Punks Rückkehr nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Jahr über Monate aufgebaut worden.

Heyman, seit 2020 an der Seite von Reigns und auch hinter den Kulissen Mastermind seiner Neuerfindung als charismatischer „Tribal Chief“, hatte seinen alten Kumpan und Schützling Punk im Herbst 2024 aus dem Ärmel geschüttelt, als Reigns Hilfe im Kampf gegen die neue Bloodline um Solo Sikoa gebraucht hatte. Als Gegenleistung verlangte Punk einen über Monate geheim gehaltenen „Gefallen“, der sich kurz vor WrestleMania offenbarte.

Punk verlangte von Heyman, in seinem ersten WrestleMania-Hauptkampf - angebahnt durch eine Prügelei aller drei Beteiligten beim Royal Rumble - in seiner statt in Reigns' Ecke zu stehen. Wie sich nun zeigte, war Rollins - der sich in der Fehde als Chefkritiker von Punks Ränkespielen gab - ihm in Wahrheit einen Schritt voraus.

Paul Heyman verrät CM Punk und Roman Reigns

In einem dramatischen Finale des Matches spitzte sich die Szenerie auf die - scheinbare - Entscheidung des Hall-of-Fame-Mitglieds Heyman zwischen Punk und Reigns zu.

Heyman stand vor der Wahl, einem der beiden einen Stuhl zuzuschieben - und entschied sich für Punk statt Reigns. Dann jedoch überraschte Heyman Punk mit einem Schlag in die Weichteile und reichte den Stuhl an Reigns weiter, der damit auf Punk einprügelte - bis Heyman Reigns' Aufmerksamkeit auf Rollins lenkte.

Heyman wies Reigns darauf hin, dass er sich nun endlich für Rollins' Verrat im Jahr 2015 rächen könnte, mit dem Rollins damals die gemeinsame Gruppierung The Shield zerbrechen ließ. So wie damals Rollins Reigns mit einem Stuhlschlag in den Rücken niederstreckte war die Bühne nun für eine Wiederholung unter umgekehrten Vorzeichen bereit.

Als Reigns jedoch ausholte, verpasste Heyman auch ihm einen Tiefschlag, reichte den Stuhl an Rollins, der damit auf Reigns einprügelte und dann mit seinem Finisher Stomp den Sack zumachte. Rollins und Heyman verließen gemeinsam die Arena - eine Wendung, über die in den vergangenen Wochen manche spekuliert hatten, mit der die Mehrzahl der Fans aber so nicht gerechnet haben dürfte.

Jey Uso zwingt World Champ Gunther zur Aufgabe

Das spektakuläre Finish krönte einen ereignisreichen WWE-Tag - der schon vor dem Startschuss für WrestleMania begann, als die Liga die folgenschwere Übernahme der mexikanischen Liga AAA inklusive des Ausnahmewrestlers El Hijo del Vikingo bekanntgab, der dann auch beim Match zwischen Landsmann Rey Fenix und dem maskierten El Grande Americano (Chad Gable) mitmischte.

Gleich im Opener bot WWE das World-Title-Match zwischen Champion Gunther aus Österreich und Royal-Rumble-Sieger Jey Uso. Es kam zum nicht unerwarteten Triumph des spät erblühten Uso, allerdings auf eine Art und Weise, mit der nicht zu rechnen war.

Uso bezwang den „Ringgeneral“ durch Aufgabe mit dessen eigenen Finisher, dem Sleeperhold - mit einem Energieschub, getriggert durch eine blutige Attacke Gunthers auf Zwillingsbruder Jey Uso im Vorfeld des Matches.

New Day und Jacob Fatu erringen Titelgold

Zwei weitere Titelwechsel folgten: Die zuletzt als Bösewichter neu erfundenen The New Day - Kofi Kingston und Xavier Woods - nahmen den Viking Raiders die World Tag Team Titles ab, während der aufstrebende Jacob Fatu LA Knight als US Champion entthronte.

Etwas überraschend behielt derweil die junge Tiffany Stratton nach dem Prettiest Moonsault Ever ihren WWE-Damentitel gegen Rekordtitelträgerin Charlotte Flair. Das Duell zwischen Flair und Stratton - Freundin des deutschen WWE-Stars Ludwig Kaiser - hatte sich zuletzt durch reale, nicht abgesprochene Sticheleien vor der TV-Kamera aufgeheizt. Der Ausgang des Matches liefert nun Stoff für Spekulationen, ob er womöglich ein Denkzettel für Flair war.

In der Nacht zum Montag steigt die zweite WrestleMania-Nacht mit dem eigentlichen Hauptmatch: dem Duell zwischen WWE-Champion Cody Rhodes und dem nach seinem 17. großen Titel greifenden John Cena.

WrestleMania 41, Tag 1: Alle Ergebnisse:

World Heavyweight Title Match: Jey Uso besiegt Gunther (c) - TITELWECHSEL!

World Tag Team Title Match: The New Day besiegen The Viking Raiders (c) - TITELWECHSEL!

Jade Cargill besiegt Naomi

WWE United States Title Match: Jacob Fatu besiegt LA Knight (c)

El Grande Americano besiegt Rey Fenix

WWE Women’s Title Match: Tiffany Stratton (c) besiegt Charlotte Flair