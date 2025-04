WWE enthüllt böse Überraschung für Roman Reigns

In einer eigentlich als zentrale Story des Abends gedachtem Segment enthüllte Chicagos Lokalmatador CM Punk, was der Gefallen ist, den Roman Reigns' Manager ihm dafür schuldet, dass er im vergangenen Herbst mit ihm gegen Solo Sikoas neue Bloodline gekämpft hat. Er erwies sich als böse Überraschung für den „Original Tribal Chief“.

CM Punk erwischt Roman Reigns kalt

Wie Punk am Ende der Show in seiner Heimatstadt Chicago offenbarte, muss sein alter Mentor Heyman im Mania-Dreikampf gegen Reigns und Seth Rollins in seiner Ecke stehen, nicht in der von Reigns.