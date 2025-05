Am 38. Geburtstag des verstorbenen Bray Wyatt meldet sich Bruder Uncle Howdy und seine Wyatt Sicks bei SmackDown eindrucksvoll und mit einer emotionalen Tributgeste zurück.

Am 38. Geburtstag des verstorbenen Bray Wyatt meldet sich Bruder Uncle Howdy und seine Wyatt Sicks bei SmackDown eindrucksvoll und mit einer emotionalen Tributgeste zurück.

Spektakuläres WWE-Comeback mit bittersüßer Note: Am 38. Geburtstag des tragisch verstorbenen Bray Wyatt (The Fiend) haben sich sein Bruder Uncle Howdy alias Bo Dallas und seine Wyatt Sicks mit Macht zurückgemeldet.

Die düstere Gruppierung sprengte den Hauptkampf der TV-Show Friday Night SmackDown und meldete indirekt ihre Ansprüche auf die Tag-Team-Titel an.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

WWE SmackDown: Wyatt Sicks melden sich zurück

Im Main Event von SmackDown verteidigten die Street Profits (Angelo Dawkins und Montez Ford) ihre WWE-Tag-Team-Titel gegen das frisch in den Hauptkader beförderte, englisch-spanische Duo Fraxiom (Nathan Frazer und Axiom).

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Lange Pause wohl wegen Verletzung Howdys

Schon die Formation der Wyatt Sicks (für die eigentlich Bray als Anführer geplant war) war dem Andenken an den für seine kreativen Einfälle und Rückgriffe auf das Horror-Universum bekannten, früheren WWE-Champion gewidmet. Seit Dezember war das Bündnis jedoch von der Bildfläche verschwunden - was nie erklärt wurde, Berichten zufolge aber mit einer Verletzung Howdys zusammenhing.

In den weiteren zentralen Matches bei SmackDown wurden zwei neue Teilnehmer für die Money-in-the-Bank-Matches bei dem gleichnamigen Juni-Großevent in Los Angeles ermittelt: Die vergangene Woche in den Hauptkader beförderte Japanerin Giulia gewann einen Dreikampf gegen Charlotte Flair und Zelina Vega, bei den Männern löste LA Knight sein Ticket mit einem Sieg über Aleister Black und Shinsuke Nakamura.