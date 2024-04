WWE enthüllt große Verpflichtung am ersten WrestleMania-Tag

Schon wenige Stunden vor Beginn des Jahreshöhepunkts WrestleMania 40 hat WWE eine große Personalie offiziell gemacht!

Bei Stand and Deliver, dem Vorabevent des Aufbaukaders NXT, hat der Wrestling-Marktführer einen hochkarätigen Neuzugang präsentiert: Giulia, ehemaliger Champion der Japan-Liga Stardom, wurde als Stargast des Events im Wells Fargo Center inszeniert und nahm dabei Damenchamp Roxanne Perez ins Visier. Perez holte sich den Titel in Philadelphia von Lyra Valkyria zurück. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE macht Verpflichtung von Giulia offiziell

Die 30 Jahre alte Giulia - Tochter einer japanischen Mutter und eines italienischen Vaters - war zuvor einer der Topstars der Liga Stardom, die in den vergangenen Jahren im Zentrum eines neuen Booms des japanischen Frauenwrestlings stand. Sie folgt nun ihren früheren Kolleginnen Kairi Sane und Iyo Sky (Io Shirai) über den Pazifik.

Giulias Wechsel - der seit einiger Zeit als offenes Geheimnis galt - hat auch eine spannende Zusatzdimension: An ihrer Seite war Rossy Ogawa zu sehen, der ehemalige Chef von Stardom - im Februar gefeuert, nachdem bekannt worden war, dass er eine neue Liga aufmachen will. Die Mutterfirma Bushi Road wirft ihm vor, Stardom-Wrestlerinnen für das Konkurrenzprojekt angeworben zu haben.

Ogawa scheint für sein neues Projekt nun eine Kooperation mit WWE auszuloten. Umgekehrt brachte sein Abgang bei Stardom eine Kooperation mit WWE-Rivale AEW in Gang, die bisher an Ogawa zu scheitern schien, trotz der schon aktiven Connection zwischen AEW und der Stardom-Schwesterliga NJPW. Kurz vor WrestleMania traten AEW-Damenchampion Toni Storm und Neuzugang Mariah May bei einem Stardom-Gastspiel in den USA auf. Beide waren vorher ebenfalls in der Japan-Liga aktiv gewesen.

Zu den neuen Kollegen Giulias bei NXT gehört der Deutschrusse Ilja Dragunov, der vor über 16.000 Fans im Wells Fargo Center seinen NXT-Titel gegen Tony D‘Angelo behielt.

Den emotionalen Main Event zweier früherer Freunde, die zu Feinden geworden sind, gewann Philadelphias Lokalmatador Trick Williams gegen den ehemaligen NXT-Champion Carmelo Hayes.

Die Card für WrestleMania 40:

Tag 1 (6. April):

The Rock & Roman Reigns vs. Cody Rhodes & Seth Rollins

World Women‘s Title Match: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch

Intercontinental Title Match: Gunther (c) vs. Sami Zayn

WWE Tag Team Title Ladder Match: The Judgment Day (c) vs. DIY vs. The New Day vs. New Catch Republic vs. Austin Theory & Grayson Waller vs. The Awesome Truth

Jey Uso vs. Jimmy Uso

Bianca Belair, Jade Cargill & Naomi vs. Damage CTRL

Rey Mysterio & Andrade vs. Dominik Mysterio & Santos Escobar

Tag 2 (7. April):

WWE Undisputed Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

World Heavyweight Title Match: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

WWE Women‘s Title Match: Iyo Sky (c) vs. Bayley

WWE United States Title Match: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

LA Knight vs. AJ Styles