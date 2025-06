WWE-Aus für zwei Stars mit über zwei Jahrzehnten Geschichte

R-Truth: WWE-Aus nach 17 Jahren

2008 folgte die Rückkehr zu WWE, die sich zu einem 17 Jahre langen Engagement entwickeln sollte: Der zweimalige US-Champion R-Truth spielte anfangs noch einen seriösen Charakter, mal als Publikumsliebling, mal als Bösewicht - bei den Survivor Series 2012 waren R-Truth und The Miz (The Awesome Truth) Gegner der Superstars John Cena und The Rock bei dessen erstem WWE-Comeback.

Ende 2022 erlitt Truth eine schwere Quadrizeps-Verletzung, die nicht nur seine Karriere, sondern auch mit einer Bein-Amputation bedrohte. Er überstand das Drama, kämpfte sich zurück und erlebte noch einige unverhoffte Glanzlichter: Bei WrestleMania 40 im vergangenen Jahr gewann das wieder vereinte Duo Truth und Miz überraschend die World Tag Team Titles, zuletzt bestritt Truth nach dem erneuten Split von „Awesome Truth” noch ein Match gegen Rekordchampion Cena auf dessen Abschiedstour - es erwies sich als sein Abgesang. Via Social Media dankten Truth am Sonntag zahlreiche WWE-Weggefährten für seine Verdienste.

Auch Carlitos spätes WWE-Comeback beendet

2023 feierte der inzwischen 46 Jahre alte Carlito ein spätes Comeback - zunächst als Publikumsliebling in Rey Mysterios LWO, dann als Bösewicht in der Gruppierung Judgment Day mit Finn Balor und Reys Sohn Dominik. Nun scheint seine Vollzeit-Karriere bei WWE endgültig beendet: Am Sonntag begann Carlito bereits einen Neustart und gewann in der puertoricanischen Heimatliga WWC den Puerto Rico Title der Promotion. Sein WWE-Aus gab er wenige Stunden später bekannt.