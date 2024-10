WWE-Star überrascht Fans böse: "Was hat er da grad getan?"

Wenige Monate nach der emotionalen Reunion von John Cenas Weggefährten The Miz und R-Truth wendet sich Miz gegen seinen Partner.

Ein populäres Wrestling-Duo ist zerbrochen - und der zweimalige WWE-Champion The Miz offensichtlich wieder auf der dunklen Seite unterwegs.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW wandte sich Miz gegen seinen Partner R-Truth und legte damit einen „Heel Turn“ zu Bösewicht hin. Das in diesem Jahr wieder vereinte Team „The Awesome Truth“ ist erneut Geschichte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

WWE RAW: Ende einer emotionalen Reunion

Miz und Truth hatten erst in diesem Jahr eine recht emotionale Reunion gefeiert - 12 Jahre, nachdem die beiden bei WWE schon einmal Team gebildet hatten.

In diesem Jahr taten sich die beiden unter neuen Vorzeichen zusammen: R-Truth, im Januar bereits 52 Jahre alt geworden, hat sich vor einigen Jahren als kindlicher und geistig leicht verwirrter Comedy-Charakter neu erfunden (unter anderem behauptet er steif und fest, dass der 5 Jahre jüngere Cena sein „Kindheitsidol“ gewesen sei). Miz solidarisierte sich zu Beginn des Jahres in Truths Fehde mit der Gruppierung The Judgment Day.