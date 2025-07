"Ich habe eine andere Seite von Hulk Hogan kennengelernt"

Am Donnerstag ist der einst größte Showkampf-Star überhaupt im Alter von 71 Jahren verstorben. Im Gespräch mit SPORT1 erinnert sich der heute 67-jährige Straube an die besondere Begegnung mit der Legende.

Straube: So einfach. Es waren noch etwas andere Zeiten damals (lacht). Wenn ich zurückdenke an meine Zeit als Reporter, auch früher bei RTL, da waren viele Leute noch leichter zugänglich, auch Fußballtrainer, Nationalspieler. Die hat man damals einfach so interviewen können – geht heute ja so nicht mehr. Peter Neururer war seinerzeit Coach beim VfL Bochum, ein paar Jahre später noch. Einmal ist eine Pressekonferenz ausgefallen und es war kein Problem. Er hat dann zu mir gesagt: „Didi, komm später zu mir zum Kaffee, dann unterhalten wir uns dort.“ Heute natürlich unvorstellbar für einen Bundesliga-Trainer.