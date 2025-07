Riesiges Wrestling-Wochenende endet mit Titel-Beben bei WWE

Martin Hoffmann 14.07.2025 • 07:45 Uhr Zum Abschluss eines enorm vollgepackten Wrestling-Wochenendes löst Naomi bei Evolution ihren Money-in-the-Bank-Koffer ein. Auch diverse andere Weichen für den Sommer werden gestellt.

Eines der größten Wrestling-Wochenenden des Jahres ist vorbei - und zum Abschluss gab es ein weiteres Titelbeben bei WWE.

Am Ende der Großveranstaltung Evolution in der Nacht zum Montag, bei der es nur Frauenmatches gab, löste Naomi erfolgreich ihren Money-in-the-Bank-Koffer ein: Sie sprengte den Hauptkampf in Atlanta zwischen Iyo Sky und Rhea Ripley um deren Skys World Women‘s Title und riss sich den Gürtel unter den Nagel. Der Schlussclou scheint gleichbedeutend mit einem Wechsel Naomis von der Freitagsshow SmackDown zu der Montagsshow RAW, wo der Titel beheimatet ist.

Ein gigantisches Wrestling-Wochenende

Das vergangene Wochenende bot eine enorme Ballung großer Wrestling-Shows: Im Zentrum stand AEW All In: Texas, die historische erste Stadionshow des WWE-Konkurrenten in den USA in Arlington, zusätzlich bot die AEW-Schwesterliga ROH dort das Event Supercard of Honor mit einem herausragenden Hauptkampf zwischen Champion Bandido und dem Japaner Konosuke Takeshita.

Naomis Triumph war der zweite Titelwechsel des WWE-Wochenendes, nachdem am Freitag bei SmackDown schon Dexter Lumis und Joe Gacy von den Wyatt Sicks die WWE-Tag-Team-Titel von den Street Profits gewonnen hatten.

WWE Evolution stellt viele Weichen in der Frauendivision

In den anderen Titelmatches am Sonntag blieben alle Gürtel bei ihren vorherigen Besitzerinnen: Im Opener bezwang Intercontinental Champion Becky Lynch ihre Rivalinnen Lyra Valkyria und Bayley, WWE-Damenchampion Tiffany Stratton behielt die Oberhand gegen Legende Trish Stratus - womit auch Strattons SummerSlam-Duell gegen Queen-of-the-Ring-Siegerin Jade Cargill offiziell ist.

Cargill schloss bei Evolution ihrerseits ihre Fehde mit der späteren Triumphatorin Naomi in mit einem Sieg in einem No Holds Barred Match ohne Regeln ab - während später auch die nächste Herausforderin für den WWE-Damentitel gekürt wurde: Die Chilenin Stephanie Vaquer gewann eine Battle Royal mit 19 Konkurrentinnen und trifft am 31. August bei Clash in Paris auf die Siegerin des Stratton-Cargill-Matches.

Auch die Tag-Team-Titel der Frauen wurden erfolgreich verteidigt: Raquel Rodriguez und Roxanne Perez von der Gruppierung Judgment Day gewannen einen Vierkampf gegen Alexa Bliss und Charlotte Flair, die Kabuki Warriors und das NXT-Duo Sol Ruca und Zaria.

