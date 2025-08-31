Schockszenen um WWE-Topstar: Roman Reigns wohl vor längerer Pause

Martin Hoffmann 31.08.2025 • 23:57 Uhr Roman Reigns verlässt die Supershow Clash in Paris auf einer Trage - es sieht nach einer längeren Auszeit für den „Original Tribal Chief“ aus.

WWE-Superstar Roman Reigns hat sich zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren wieder für ein Match in Europa die Ehre gegeben - und es wird wohl für eine Weile sein letztes gewesen sein.

Das Auftaktmatch des Großevents Clash in Paris am Sonntagabend endete damit, dass der „Original Tribal Chief“ die La Défense Arena auf einer Trage verließ. Es sieht nach einer längeren Pause für Reigns aus.

WWE Clash in Paris: Reigns wohl vor Auszeit

Der 40 Jahre alte Reigns besiegte im Eröffnungskampf der Show den Koloss Bronson Reed von der Gruppierung The Vision - wurde danach aber Opfer einer brutalen Attacke von Reed und dessen Verbündetem Bron Breakker.

Die beiden Handlanger von World Champion Seth Rollins verpassten Reigns jeweils eine ganze Serie ihrer jeweiligen Spezialaktionen - es gab mehrere Spears von Breakker und drei Tsunami Splashes von Reed. Reigns‘ Familienmitglied Jey Uso, das zu Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls ausgeschaltet.

Die Art und Weise, wie die Attacke inszeniert wurde, lässt darauf schließen, dass Reigns vor einer größeren Auszeit steht. Der „Head of the Table“, der seit Längerem nur noch einen Teilzeitvertrag bei der Liga hat, streut regelmäßig mehrmonatige Pausen zwischen seinen Auftritten bei großen Shows ein.

Es bleibt abzuwarten, ob er in diesem Jahr nochmal aktiv wird - oder WWE sich sein Comeback erst für die „Road to WrestleMania“ zu Beginn des kommenden Jahres aufspart.

Seth Rollins hat noch ein Ass im Ärmel

Die Attacke von Breakker und Reed auf Reigns hatte zur Folge, dass die beiden die Halle unter Androhung einer Suspendierung verlassen mussten. Somit fehlten sie als Schützenhilfe für Rollins, als der im Hauptkampf seinen World Title in einem Vierkampf gegen seine Rivalen Jey Uso, CM Punk und LA Knight aufs Spiel setzen musste.

Rollins schien am Ende des Matches auch in höchster Not, als Punk kurz davor war, ihn mit seinem Finisher GTS zu entthronen. Der „Visionary“ hatte jedoch noch ein Ass im Ärmel: Plötzlich erschien eine maskierte Frau hinter Punk und verpasste ihm einen Tiefschlag, der den Kampf zu Rollins‘ Gunsten wendete.

Die Maskenfrau erwies sich als Rollins‘ Gattin Becky Lynch, die am Ende der Show die Titelverteidigung gemeinsam mit ihm bejubelte.

John Cena besiegt Logan Paul

Im Co-Main-Event der Show besiegte der bald zurücktretende John Cena in seinem letzten Match in Europa Social-Media-Phänomen Logan Paul, in den beiden weiteren Titelmatches behielten die Wyatt Sicks ihre WWE-Tag-Team-Titel gegen die Street Profits und die später in den Main Event involvierte Becky Lynch ihren Intercontinental-Titel der Damen gegen Nikki Bella.