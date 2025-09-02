Hier deutet WWE ein seit zehn Jahren ersehntes Comeback an

Martin Hoffmann 02.09.2025 • 09:13 Uhr CM Punks Ehefrau AJ Lee scheint nach zehn Jahren Abwesenheit unmittelbar vor ihrer Wiederkehr zu stehen. Bei RAW werden die Anspielungen in einem Wortgefecht zwischen Punk und Becky Lynch unübersehbar.

Die Signale für eine lang ersehnte Wiederkehr bei WWE mehren sich - und sind spätestens jetzt unübersehbar.

AJ Lee, die Ehefrau von CM Punk, scheint noch diese Woche ihr Comeback beim Wrestling-Marktführer nach zehn Jahren Abstinenz zu feiern. Nachdem bereits das Ende der Großveranstaltung Clash in Paris die Gerüchteküche angeheizt hatte, wurde Lee bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW, die ebenfalls noch in der französischen Hauptstadt stattfand, noch deutlicher die Bühne bereitet.

WWE RAW: Comeback-Andeutungen mehren sich

WWE scheint ein Mixed-Match zwischen Punk und Lee sowie World Champion Seth Rollins und dessen Gattin Becky Lynch zu planen. Schritt 1 für den Aufbau erfolgte bei Clash in Paris, als Lynch in den Vierkampf um den World Title eingriff und Punk mit einem Tiefschlag aus dem Hinterhalt davon abhielt, ihren Mann zu entthronen.

Kurz darauf berichtete das US-Portal Fightful, dass Lee intern heißes Gesprächsthema bei WWE sei: Im Kreativteam sei ihr Name „mehrfach“ als Idee für kommende Storys aufgebracht worden - und es sei aufgefallen, dass von höherer Stelle „nicht der Widerspruch kam, der sonst üblich war“.

Bei RAW wurden die Andeutungen nun noch heißer, als sich Lynch - amtierender Intercontinental Champion der Frauen-Division - ein Wortgefecht mit Punk lieferte und diesen sowohl verbal als auch schließlich mit mehreren Ohrfeigen weiter provozierte.

Dass in Bezug auf Lee etwas im Busch ist, wurde besonders deutlich, als Lynch Fanrufe nach ihr aufgriff - und vieldeutig kommentierte. „Typisch. Immer ruft ihr nach Idioten, die hier nicht arbeiten“, schimpfte Lynch - was zugleich auch eine Anspielung auf die zahlreichen Fanrufe nach Punk war, nachdem dieser WWE 2014 im Streit verlassen hatte.

Erwähnenswert außerdem: Die dieswöchige Ausgabe von Friday Night SmackDown findet in Punks Heimatstadt Chicago statt, wo eine Rückkehr Lees besonders umjubelt und daher besonders effektiv werden dürfte. Punk deutete am Ende des Segments klar an, dass er am Freitag vor Ort sein wird - und dafür sorgen werde, dass Lynch „bereut, dass sie Hand an mich gelegt hat“.

AJ Lee seit 2015 nicht mehr bei WWE

AJ Lee (bürgerlich: April Jeanette Mendez), stand zwischen 2009 und 2015 unter WWE-Vertrag und war einer der populärsten weiblichen Stars ihrer Zeit.

