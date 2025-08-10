WWE entfernt Duo aus dem Kader: Was steckt wirklich dahinter?

Martin Hoffmann 10.08.2025 • 19:55 Uhr Die Wrestling-Liga verschiebt die Online-Profile von Karrion Kross und Scarlett in die Ehemaligen-Sektion - es spricht allerdings vieles dafür, dass es sich um eine geplante Inszenierung handelt.

Normalerweise wäre diese Nachricht ein Zeichen, dass ihre WWE-Karriere vorbei ist - aber man sollte davon ausgehen, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen.

Die Wrestling-Liga WWE hat Karrion Kross und Scarlett in der Nacht von Samstag auf Sonntag offiziell aus dem aktiven Kader entfernt. Auf der Homepage der Liga wurden die beiden in die „Alumni Section“ verschoben – was üblicherweise bedeuten würde, dass die beiden Free Agents und nicht mehr an WWE gebunden sind.

Tatsächlich sind die Verträge des Ehepaars laut Medienberichten im vergangenen Monat ausgelaufen. Dass sie WWE tatsächlich verlassen, darf aber stark bezweifelt werden. Zu viele Indizien deuten darauf hin, dass es sich um eine geplante Inszenierung der Promotion handelt.

Karrion Kross: Eine wechselhafte WWE-Karriere

Der ehemalige NXT-Champion Kross blickt auf fünf sehr wechselhafte Jahre bei WWE zurück: Bei NXT wurde der ehemalige Killer Kross inszeniert wie ein kommender World Champion, seine erste Berufung in den Hauptkader misslang und endete mit der Entlassung durch Ex-Boss Vince McMahon.

Nachdem statt McMahon Kross‘ NXT-Förderer „Triple H“ Paul Levesque das Sagen bekam, wurden Kross und seine Ehefrau Scarlett zurückgeholt, der große Durchbruch aber kam weiter nicht. Die Gruppierung The Final Testament, die dem 39-Jährigen zur Seite gestellt wurde, floppte, seine ebenfalls von Levesque zurückgeholten Kollegen AOP und Manager-Legende Paul Ellering wurden erneut entlassen.

Seit einigen Monaten erlebte der auf sich gestellte Kross ein neues Hoch mit einer neuen Story, in der er verschiedene Stars zu überreden versuchte, ihr dunkles Selbst zum Vorschein zu bringen.

Für Aufsehen sorgte Kross schon nach WrestleMania mit einer giftigen, scheinbar realen Abrechnung mit WWE, getränkt von wohl realem Frust über seine lange stockende Karriere - offenbar allerdings schon damals ein „Worked Shoot“, um sich ins Gespräch zu bringen, ob auf eigene Rechnung oder in Absprache mit der Liga.

Es riecht nach „Work“

Es hat funktioniert - und inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass WWE aus dem immer größer werdenden Hype um Kross eine Art virale Kampagne gestrickt hat: Kross wird anscheinend bewusst als Anti-Held dargestellt, der vom Management vermeintlich schlechter behandelt wird als von den Fans gefordert.

Dazu passt auch, dass Kross beim Großevent SummerSlam am vergangenen Wochenende diesmal zwar auf der Card war, aber sein Match gegen Sami Zayn verlor. Nun sollen die Fans wohl im Glauben gelassen werden, dass Kross die Liga verlässt, um sein zu erwartendes Comeback umso effektvoller zu machen.

Es gab auch Berichte, dass Kross kein neues Angebot der Liga bekommen hätte, die womöglich auch gezielt gestreut worden und Teil des „Works” sind.

Reporter-Guru erwartet Kross‘ WWE-Verbleib

„Ich erwarte nicht, dass er irgendwo anders hingeht“, ordnete der bekannteste US-Wrestling-Reporter Dave Meltzer jüngst in seinem Podcast Wrestling Observer Radio die Geschehnisse ein.

Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf einen aktuellen Auftritt der im Kreativbereich von WWE stark involvierten Managerlegende Paul Heyman in der Ariel Helwani Show, in der Heyman Kross in höchsten Tönen lobte und sogar mit der Ikone Stone Cold Steve Austin verglich.