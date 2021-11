WWE: Gefeuerter Karrion Kross ätzt nach Bruchlandung ohne Scarlett

Ende August wurde ihm ein neuer Look verordnet, er zog mit Gladiatorenhelm ein, worauf ein Großteil der Fans eher belustigt als beeindruckt reagierten. Nach seinem Aus berichtete der Wrestling Observer, dass McMahon Kross zuletzt persönlich aus dem TV abgezogen hätte. Kross sei „nicht over gekommen“, hätte also nicht den nötigen Fan-Zuspruch gefunden. Ein weiteres Makeover des Charakter sei in Arbeit gewesen - stattdessen folgte nun die Kündigung.