Gigantenduell für wegweisenden neuen WWE-Event ist offiziell

SPORT1 16.09.2025 • 12:37 Uhr WWE fixiert das Titelmatch zwischen Cody Rhodes und Drew McIntyre bei Wrestlepalooza. Die neue, für die Liga besonders bedeutsame Veranstaltung strotzt damit vor Starpower.

Das letzte Duell der Wrestling-Giganten John Cena und Brock Lesnar, das Comeback-Match von AJ Lee mit Ehemann CM Punk gegen Seth Rollins und CM Punk - und nun auch ein großer Titelkampf.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat WWE das dritte zentrale Match für die neue Großveranstaltung Wrestlepalooza am Samstag bestätigt. WWE-Champion Cody Rhodes trifft wie erwartet auf den früheren Titelträger Drew McIntyre.

WWE: Cody Rhodes vs. Drew McIntyre für offiziell

McIntyre hatte Rhodes nach dem SummerSlam ins Visier genommen und brutal attackiert. Rhodes pausierte darauf mehrere Wochen - tatsächlich für seine Rolle im neuen Street-Fighter-Film und die Geburt seines zweiten Kindes - und kehrte am Freitag bei SmackDown zurück.

Nach dem Hauptkampf zwischen Rhodes‘ Mentor Randy Orton und McIntyre bewahrte Rhodes Orton unter dem Jubel des Publikums vor einer ähnlichen Attacke und forderte den „Scottish Warrior“ von sich aus zum Duell bei Wrestlepalooza. Bei RAW wurde es nun offiziell gemacht.

Zusätzlich auf dem Programm stehen ein Tag Team Match zwischen den Usos sowie Bron Breakker und Bronson Reed von Rollins‘ Gruppierung The Vision sowie die Kür eines neuen World Champions der Damen: Um die Nachfolge der schwangeren Naomi bewerben sich Iyo Sky und Shootingstar Stephanie Vaquer.

Wrestlepalooza greift das ECW-Erbe auf - und AEW an

Wrestlepalooza steigt in der Nacht zum Sonntag in Indianapolis, der Name ist ein Rückgriff auf eine jährliche Veranstaltung der untergegangenen Neunziger-Kultliga ECW, an der WWE mittlerweile die Markenrechte hat.

Die Card ist auch deswegen so vollgepackt, weil die Show für WWE große Bedeutung hat: Sie ist die erste, die in den USA vom neuen Streaming-Partner ESPN übertragen wird.