WWE beendet große Rivalität mit einem besonderen Clou

Martin Hoffmann 11.10.2025 • 20:05 Uhr John Cena besiegt in einem seiner letzten Matches den ebenfalls bald zurücktretenden AJ Styles. Das Duell der beiden Rivalen wird zu einem Festspiel der Tributgesten für alte Bekannte - darunter eine besonders berührende.

Es war eine Reise in die Vergangenheit, die WWE-Megastar John Cena sich nicht nehmen lassen wollte.

In einem seiner letzten Matches vor seinem Rücktritt am Ende des Jahres hat Cena eine seiner größten und besten Ring-Rivalitäten nochmal neu aufleben lassen: Beim Großevent Crown Jewel im australischen Perth stieg der Rekordchampion ein letztes Mal gegen AJ Styles in den Ring. Der 48 Jahre alte Styles wird - wie er kürzlich bekanntgegeben hat - Altersgenosse Cena im kommenden Jahr in den Ruhestand folgen.

Die beiden Weggefährten ließen sich für ihr abschließendes Duell einen besonderen Clou einfallen: Das Match wurde zu einem Festival der Tributgesten für die größten Rivalen der beiden Kontrahenten - darunter eine besonders berührende für einen früh verstorbenen Weggefährten Cenas.

WWE Crown Jewel: Cena und Styles ehren alte Rivalen

Schon vor dem Ringgong geschah ein besonderer Moment, als Ring­sprecherin Alicia Taylor eine von Cena persönlich verfasste Vorstellung für Styles verlas - mit prominenten Erwähnungen von Styles‘ Errungenschaften außerhalb von WWE als prägende Figur der früheren Konkurrenzliga TNA und Chef des berühmten Bullet Club bei NJPW in Japan.

Cena und Styles erinnerten dann im Ring mit ausgewählten Manövern an berühmte Widersacher aus ihrer Vergangenheit. Cena zeigte unter anderem das Skull Crushing Finale von The Miz, den Accolade-Aufgabegriff von Rusev, den RKO von Randy Orton und die Walls of Jericho von Chris Jericho - was zusätzlich aufhorchen ließ vor dem Hintergrund der anhaltenden Gerüchte, dass Jericho im Begriff ist, von Konkurrent AEW zurück zu WWE zu wechseln.

Styles würdigte seinerseits seine größten Rivalen aus TNA-Zeiten: Samoa Joe mit dem Coqina Clutch, Christopher Daniels mit den Angel‘s Wings und auch Frankie Kazarian mit dem Fade to Black.

Die beiden trieben es so weit, dass die Fans schließlich den 619 von Rey Mysterio forderten - Cena deutete das akrobatische Kunststück an, Styles aber stoppte den Ansatz, ehe Cena in Verlegenheit kam.

Emotional wurde es, als Cena die Aktion Sister Abigail, den Finisher des jung verstorbenen Bray Wyatt. Die Fans stimmten in die Ehrung mit ein, als sie wie zu dessen Lebzeiten die „Fireflys” leuchten ließen und ein Lichtermeer mit ihren Handys veranstalteten, während Cena den Blick gen Himmel richtete.

Als Schlusspointe verbeugte sich Cena noch mit einem Tombstone vor dem Undertaker (der umgehend einen Dankespost bei X versandte), ehe er mit der dritten Ausführung seiner Spezialaktion Attitude Adjustment den Sieg einfuhr.

Der Rückgriff auf den „Deadman“ war doppelt passend: Styles war dessen letzter Gegner. Nach dem Match ließen sich Cena und Styles gemeinsam von den Fans feiern.

Große Siege für Rollins und Vaquer

Neben Cena und Styles standen in Perth die beiden Champion-vs.-Champion-Duelle um die Crown Jewel Title der Männer und Frauen. Bei den Damen sicherte sich diesen World Women‘s Champion Stephanie Vaquer mit einem Sieg über Tiffany Stratton, bei den Männern besiegte World Champion Seth Rollins WWE-Champ Cody Rhodes - allerdings mit unfairen Mitteln, als er Rhodes‘ Rolexuhr gegen ihn einsetzte.

Eine Überraschung gab es im „Australian Street Fight“ zwischen Roman Reigns und Bronson Reed. Der australische Lokalmatador Reed fügte Reigns eine seltene Niederlage zu - nach einem nach hinten losgegangenen Versuch von Jey Uso, Reigns zu helfen, um einen Eingriff von Reeds Verbündetem Bron Breakker abzuwehren. Reigns ärgerte sich dann über Familienmitglied Jey und dessen Bruder Jimmy Uso - und ermahnte die beiden, dass er sie „bis Weihnachten nicht mehr sehen will“.

Einen Sieg beim Heimspiel in Australien gab es auch für Rhea Ripley: Zusammen mit Iyo Sky besiegte sie die seit Kurzem mit der früheren Verbündeten Sky verfeindeten Asuka und Kairi Sane.

Neue Entwicklungen auch bei SmackDown

Einige größere Entwicklungen hatte es tags zuvor schon auch bei der TV-Show SmackDown gegeben: Der frühere Tag-Team-Champion Tama Tonga kehrte nach langer Verletzungspause zurück und vervollständigte damit Solo Sikoas Gruppierung The MFTs mit Bruder Tanga Loa, Talla Tonga und JC Mateo.

Gemeinsam attackierte die Gruppierung US-Champion Sami Zayn und den ebenfalls länger nicht gesehenen Shinsuke Nakamura, der Zayn um dessen Titel herausgefordert hatte.