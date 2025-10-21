WWE klärt die Nachfolge des verletzten World Champions

Martin Hoffmann 21.10.2025 • 09:26 Uhr Bei RAW bestätigt die Liga offiziell die Verletzung von World Champion Seth Rollins. Der Titel wird ihm aberkannt, zwei frühere Titelhalter ringen darum, ihn zu beerben.

Seth Rollins fällt lange aus, The Vision ist Geschichte - nun ist geklärt, wie es bei WWE mit dem World Title weitergeht.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW eröffnete der als General Manager auftretende Adam Pearce die Show mit der offiziellen Bestätigung der Nachricht, dass Rollins verletzt ist und ein neuer Champion ermittelt werden muss.

WWE RAW: CM Punk und Jey Uso ringen um Rollins-Nachfolge

Rollins hatte sich bei Crown Jewel in dem Match gegen Cody Rhodes schwer an der Schulter verletzt, WWE inszenierte darauf bei RAW den Bruch seiner Gruppierung und eine Attacke von Bron Breakker und Bronson Reed - die nun als Grund für Rollins‘ Ausfall dargestellt wird.

Während Pearces Ansprache gesellten sich Breakker, Reed und Manager Paul Heyman zu ihm. Pearce forderte Breakker auf, ihm den Titelgürtel auszuhändigen, den er vergangene Woche an sich genommen hatte. Der finster dreinblickende Breakker tat es zunächst nicht, erst als Pearce sich an Heyman statt an ihn wandte.

Pearce verfügte, dass beim nächsten TV-Special Saturday Night‘s Main Event am 1. November ein neuer Champion gekrönt werden soll: Der vergangene Woche zum Top-Herausforderer gekürte CM Punk trifft auf den Gewinner einer Battle Royal, die als Hauptkampf von RAW angesetzt wurde.

Den Sieg in der großen Ringschlacht sicherte sich Jey Uso, damit treffen in Salt Lake City zwei frühere World Champions und große Publikumslieblinge aufeinander. Die Show endete mit einem intensiven Blickduell der beiden Stars - der Sieger dürfte mittelfristig ins Visier des aufstrebenden Breakker geraten, der als kommender Topstar der Liga gilt.

Neue Tag-Team-Champions gekürt