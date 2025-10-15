"Es ist vorbei": Der bittere Grund für die große WWE-Überraschung scheint klar

Martin Hoffmann 15.10.2025 • 11:07 Uhr World Champion Seth Rollins hat sich beim Match gegen Cody Rhodes offenbar real und schwer verletzt - weswegen WWE den Bruch der Gruppierung The Vision veranlasst hat. Hintergründe über die weiteren Planungen werden bekannt.

Das Story-Geschehen bei WWE hat sich von einem Tag auf den anderen vom Kopf auf die Füße gestellt - nicht freiwillig, wie mittlerweile klar scheint.

Laut übereinstimmenden Berichten diverser gut informierter US-Medien hat sich der bisherige World Champion Seth Rollins allem Anschein nach schwer an der Schulter verletzt - diesmal real, der Verdacht auf eine erneute Inszenierung wie vor seinem Titelgewinn beim SummerSlam hat sich nicht erhärtet.

Rollins‘ Ausfall soll der Grund dafür sein, dass WWE am Montag bei der TV-Show Monday Night RAW die Gruppierung The Vision implodieren ließ und nun eine Story vorzieht, die eigentlich für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen war.

Im Fokus dabei: Rollins‘ bisheriger Zögling Bron Breakker, den WWE offensichtlich zum neuen Superstar der Promotion aufbauen will.

WWE: Seth Rollins offenbar real verletzt

Passiert ist die Verletzung bei Rollins‘ Match gegen WWE-Champion Cody Rhodes am Samstag bei dem Event Crown Jewel in Australien: Bei einem Coast-to-Coast-Headbutt, bei dem Rollins von einer Ringecke in die andere auf Rhodes sprang, ist der „Visionary“ unglücklich aufgekommen.

Rollins hat sich bei dem Missgeschick offenbar einen oder mehrere schwere Bänderrisse im Schulterbereich zugezogen. Der 39-Jährige wurde schon nach Crown Jewel in einer Armschlinge gesichtet - die er bei RAW unter einem großen Mantel verbarg, den er während der Show nie ablegte.

Eine genauere Untersuchung in der WWE-Hausklinik in Birmingham, Alabama steht noch aus. Der Fall scheint aber schon jetzt klar, dass WWE weitreichende Konsequenzen gezogen hat.

Bei RAW attackierten zunächst Breakker, dann auch Rollins‘ zweiter Zögling Bronson Reed den bisherigen Anführer ihrer Gruppierung. Manager-Legende Paul Heyman reagierte zunächst geschockt, stemmte dann aber doch die Arme von Breakker und Reed in die Höhe, während Breakker Rollins‘ Titelgürtel in der Hand hielt.

Diesmal allem Anschein nach kein „Work“

Zunächst misstraute ein Teil der Fans und offenbar auch der WWE-Kollegen den Geschehnissen: Erst im Sommer hatte WWE eine schwere Verletzung Rollins‘ vorgetäuscht, um ihn stattdessen beim SummerSlam aus dem Nichts seinen Money-in-the-Bank-Koffer gegen CM Punk einlösen zu lassen und zum Champion zu küren. Auch viele WWE-Angestellte wurden damals nicht eingeweiht.

Spekulationen über ein erneutes Täuschungsmanöver lagen also nahe, scheinen sich aber diesmal nicht zu bewahrheiten: Während sich im Sommer nach einem Tag der Verwirrung schnell herumsprach, dass Rollins‘ Verletzung ein „Work“ war, verhält sich die Situation nun umgekehrt. Mehr und mehr Medien berichten, dass Rollins‘ Verletzung real sei. Rollins taucht auch nicht mehr auf der Card für die anstehende Tour nach Japan auf.

„The Vision ist vorbei, das war‘s“, berichtet der Reporter Bryan Alvarez in einem Podcast des Wrestling Observer von Szeneguru Dave Meltzer: Der Observer hatte zuvor auch über den angeblichen Langzeitplan mit Rollins und The Vision in Richtung WrestleMania 42 berichtet. Ein Plan, der nun wohl hinfällig ist.

WrestleMania-Plan hinfällig

Dem Observer zufolge hatte WWE für den Jahreshöhepunkt im April 2026 in Las Vegas ein Match zwischen Rollins und Roman Reigns angedacht. Das große Duell der beiden Weggefährten, die einst als Teil der Gruppierung The Shield gemeinsam bei WWE eingeschlagen waren, sollte offenbar zum Auslöser des Zerfalls von The Vision werden.

Meltzer zufolge sei das Langzeitziel der Story immer gewesen, Bron Breakker den Schub zu geben, der ihn an die Spitze der Liga katapultieren sollte. Nun ist der Startschuss früher als gedacht gefallen. Gegenspieler Breakkers dürfte statt Rollins vorerst CM Punk sein, der bei RAW zum neuen Top-Herausforderer auf Rollins‘ Gürtel gekürt wurde.

Es deutet sich nun an, dass Rollins seinen Gürtel kommende Woche abgeben wird und Breakkers Spear Tackle gegen ihn als Grund für Rollins‘ Verletzung angegeben wird. Rollins dürfte als Publikumsliebling aus seiner Verletzungspause zurückkehren und dann eine Fehde mit Breakker starten.

Bron Breakker: Der nächste Megastar?

Der 27 Jahre alte Breakker (bürgerlich: Bronson Rechsteiner) gilt seit langem als Ausnahmetalent mit übergroßem Potenzial, auch die Ikone Hulk Hogan hatte Breakker vor seinem Tod als WWE-Aushängeschild der Zukunft ausgemacht.

Das frühere Football-Talent, 2020 als Fullback kurz bei den Baltimore Ravens unter Vertrag, unterschrieb 2021 bei WWE und folgte dort in die Fußstapfen seiner berühmten Familie: Vater Rick Steiner und dessen Bruder Scott bildeten einst eines der besten Tag Teams der Geschichte, ehe Scott als muskelbepackter „Big Poppa Pump“ auch als Einzelwrestler zum Star wurde.