WWE löst Rätsel um mysteriöse Videoclips auf

Das Rätsel um die mysteriösen Clips auf den Social-Media-Kanälen von WWE ist gelöst - sie waren kein Vorbote für das Debüt oder Comeback eines Stars.
Mysteriöse WWE-Clips: Rätsel gelöst
Wie schon am Montag durchgesickert war und sich nun bestätigt hat, waren die kurzen Videos, auf denen nur die Schuhe der Protagonisten zu sehen waren, Anreißer für einen Promo-Clip für den Jahreshöhepunkt WrestleMania 42 im kommenden April.
WWE-Clips waren Anreißer für WrestleMania
In der Pat McAfee Show ist am Dienstag das ganze Video enthüllt worden: Es zeigt die WWE-Topstars Cody Rhodes, Roman Reigns, Brock Lesnar und CM Punk an einem Spielertisch in Las Vegas, dem Veranstaltungsort der Show. Auch Manager-Legende Paul Heyman und WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque tauchen auf. Untermalt ist das Video von „Back in the Saddle“ von Aerosmith, der wohl auch der Theme-Song der Show sein wird.
Die Megashow findet am 18. und 19. April zum zweiten Mal hintereinander in Vegas statt, ehe sie 2027 erstmals in Saudi-Arabien steigen wird.