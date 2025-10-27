Newsticker
WWE veröffentlicht mysteriöse Clips: Wer steckt dahinter?

WWE-Clips schüren Spekulationen

Die Wrestling-Liga veröffentlicht drei mysteriöse Videos, die auf ein nahendes Comeback oder Debüt hindeuten - oder mehrere. Wer steckt dahinter?
Mysteriöse Videos halten die WWE-Fans in Atem
Die Wrestling-Liga veröffentlicht drei mysteriöse Videos, die auf ein nahendes Comeback oder Debüt hindeuten - oder mehrere. Wer steckt dahinter?

Wer ist da - im wahrsten Sinne des Wortes - im Anmarsch auf WWE?

Die Wrestling-Liga hat im Laufe des Sonntags via Social Media drei mysteriöse Clips auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Sie scheinen das Debüt oder Comeback von einem oder mehreren Stars in Aussicht zu stellen - und lassen die Spekulationen bei den Fans heiß laufen.

WWE-Clips mit Schuhen: Welches Comeback oder Debüt naht?

In den kryptischen Videos ist jeweils nur zu sehen, wie eine Person in Zeitlupe auf die Kamera zuläuft. Sichtbar sind dabei nur die Schuhe - interessanterweise drei verschiedene.

Der ursprüngliche Clip wurde auf X über 2000 Mal geteilt, auch die anderen Videos sind viral gegangen und lassen die Gerüchte hochkochen, welcher oder welche Stars damit angekündigt werden.

Ein häufig genannter Name ist Gunther, der seit dem Verlust des World Titles beim SummerSlam nicht mehr bei WWE zu sehen war. Der Österreicher ist als letzter Gegner des am Ende des Jahres zurücktretenden John Cena im Gespräch.

Andere Namen, die von Fans ins Gespräch gebracht werden, sind Karrion Kross, der wieder verpflichtete Santos Escobar und der möglicherweise von AEW zurück zu WWE wechselnde Chris Jericho. Es bleibt abzuwarten, wann und wie das Rätsel aufgelöst wird. In dieser Woche bietet sich das TV-Special Saturday Night‘s Main Event am Wochenende an. Bis dahin dürfen Fans weiter spekulieren.

