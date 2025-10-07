WWE-Star verlässt die Liga - wohl in Richtung des Rivalen AEW

SPORT1 07.10.2025 • 21:33 Uhr Santos Escobar lässt seinen Vertrag beim Wrestling-Marktführer auslaufen und ist Free Agent. Mehrere Indizien deuten auf einen Wechsel zu Konkurrent AEW.

Wenige Tage nach dem Comeback von Andrade El Idolo bei All Elite Wrestling ist ein weiterer mexikanischer Star nicht mehr bei WWE - und scheint denselben Weg zu gehen.

Der Wrestling-Marktführer hat Santos Escobar am Dienstag aus seinem aktiven Kader entfernt. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat das ehemalige Mitglied der LWO (Latino World Order) seinen Vertrag auslaufen lassen und ist offiziell Free Agent. Mehrere Indizien deuten auf einen Wechsel zu AEW hin.

Santos Escobar verlässt WWE

Der 41 Jahre alte Escobar, Sohn des mexikanischen Ex-Wrestlers El Fantasma, hatte 2019 bei WWE unterschrieben, nachdem er zuvor als maskierter El Hijo del Fantasma (Sohn des Phantoms) ein vieldekorierter Star in seiner Heimat war.

Escobar, in den USA auch bekannt als King Cuerno aus dem Kultprojekt Lucha Underground, trat bei WWE mit neuem Namen und ohne Maske an. 2022 debütierte er mit seiner Gruppierung Legado del Fantasma (mit Joaquin Wilde, Cruz del Toro und Zelina Vega) im Hauptkader.

Escobar begann eine größere Rolle im WWE-Programm zu spielen, als er sich mit der Legende Rey Mysterio verbündete und zusammen mit ihm und seinen Legado-Kollegen die LWO (Latino World Order) wieder aufleben ließ, einst bei der Liga WCW gegründet von der früh verstorbenen Ikone Eddie Guerrero.

Die Verbindung mündete in einem Bruch, der in Escobars größtem Match bei WWE resultierte: Bei WrestleMania 40 im April 2024 in Philadelphia tat sich Escobar mit Reys Sohn Dominik gegen Rey Mysterio und Andrade zusammen. Escobar und der junge Mysterio verloren, als zwei NFL-Stars der Eagles sich zu ihren Ungunsten einmischten: Lane Johnson und Jason Kelce, Travis‘ Bruder.

AEW-Star macht vielsagende Andeutung

Zuletzt hatte Escobar mit dem Duo Los Garza (Angel und Berto) eine neue Legado del Fantasma formiert und bestritt einige Matches beim Crossover-Projekt von WWE und der in diesem Jahr aufgekauften Mexiko-Liga AAA.

Wie Fightful berichtet, war Escobar zuletzt aber wohl unzufrieden mit seinen kreativen Perspektiven und entschied sich gegen eine Vertragsverlängerung bei WWE - obwohl ihm verbesserte Bezüge angeboten worden wären.

Szene-Guru Dave Meltzer berichtet derweil in seinem Wrestling Observer, dass bei WWE intern mit einem Wechsel Escobars zu AEW gerechnet werde.

Die Spekulationen vergrößerten sich, als der mexikanische AEW-Wrestler Rush am Dienstag eine vielsagende Botschaft bei X veröffentlichte und eine „Vergrößerung“ seiner Gruppierung La Faccion Ingobernable (LFI) ankündigte.

Aus AEW-Sicht wäre eine Verpflichtung Escobars eine logische Entscheidung: Er ist ein etablierter Name auf dem lateinamerikanischen Markt, der auch bei AEW stark im Fokus steht - auch mit Blick auf die Kooperation mit der Mexiko-Liga CMLL, ihrerseits durch den WWE-Kauf von AAA unter Druck geraten. Dass AEW soeben umgehend den bei WWE gefeuerten Andrade zurückgeholt hat, obwohl er in beiden Ligen durch disziplinarische Vorfälle aufgefallen war, unterstrich das Interesse von Ligaboss Tony Khan an einer starken mexikanischen Fraktion innerhalb der Liga.

