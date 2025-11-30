Mysteriöser Maskenmann entscheidet große WWE-Schlacht - Identität wohl enthüllt!

Martin Hoffmann 30.11.2025 • 08:30 Uhr Ein maskierter Mystery Man entscheidet die War Games bei den WWE Survivor Series. Das Geheimnis um die Identität des Unbekannten ist offenbar schon gelüftet.

Ein mysteriöser Maskenmann hat das größte Match des WWE-Herbstes entschieden - und wie es aussieht, handelt es sich um einen alten Bekannten.

Im Hauptkampf der WWE Survivor Series 2025 verhalf eine verhüllte Gestalt dem Team The Vision mit Bron Breakker und Bronson Reed sowie Brock Lesnar, Drew McIntyre und Logan Paul zum Sieg über die All-Star-Mannschaft aus World Champion CM Punk, WWE-Champ Cody Rhodes, Roman Reigns und den Usos. Schon kurz darauf ist die Identität des Mystery Man durchgesickert.

WWE Survivor Series: Mystery Man entscheidet die War Games

Der maskierte Mann enterte am Ende der Show den Doppelkäfig und verpasste Punk einen Stomp - die Spezialaktion des verletzten und von Breakker verratenen Vision-Führers Seth Rollins. Breakker, Sohn von WWE Hall of Famer Rick Steiner, pinnte daraufhin Punk nach einem Spear und sackte damit den Sieg für das Team von Managerlegende Paul Heyman ein.

In einem vielsagenden Schlussmoment half Reigns Punk auf die Beine und gab ihm einen Faustgruß, während er Rhodes dieselbe Geste des Respekts verweigerte - und ihm ins Gesicht sagte, dass die beiden „das letzte Mal“ miteinander ein Team gebildet hätten. Womöglich deutet sich damit ein drittes WrestleMania-Duell der beiden Superstars im kommenden April an.

Die Szenerie erweckte den Anschein, als ob Rollins ein unwahrscheinliches Inkognito-Comeback gefeiert hätte - tatsächlich steckte allem Anschein nach jemand anderes unter der Verkleidung.

Wie die hinter den Kulissen gut vernetzten Portale Pro Wrestling Insider und Fightful übereinstimmend berichten, steckte Rollins‘ früherer Zögling Austin Theory hinter der Maskerade. Damit bestätigten sich wohl seit Längerem anhaltende Spekulationen, dass Theory vor einer Rückkehr und einer Integration in die Story um The Vision stehen soll.

Austin Theory schließt sich offenbar The Vision an

Der 28 Jahre alte Theory hat eine eigene Vorgeschichte mit Rollins, als dessen Schützling er kurz nach seinem Hauptkader-Debüt 2020 kurz porträtiert worden war.

Unter Ex-Boss Vince McMahon wurde Theory eine Weile als von McMahon handverlesener Topstar der Zukunft präsentiert. Der nicht unumstrittene Schub für Theory wurde nach McMahons Aus und der kreativen Übernahme von „Triple H“ Paul Levesque spürbar gebremst. Nichtsdestotrotz gilt Theory mittelfristig als Hoffnungsträger. Heyman, auch hinter den Kulissen ein mächtiges Mastermind, hat wiederholt betont, dass er auf Theory weiter große Stücke hält.