WWE: Austin Theory ist der neue Liebling des Bosses - hier spricht er

Theory: Es war damals einfach so, dass ich überhaupt erst nur bei RAW war, um eine Lücke zu füllen, die sich damals ergeben hatte. So funktioniert WWE nun mal: Wenn man an einem Ort gebraucht wird, geht man da hin. Als ich da war, gab es andere Ideen und eine andere Richtung, in die sich die Geschichte entwickeln sollte: Buddy Murphy, mein damaliger Partner an der Seite von Seth Rollins, hatte seine große Story mit der Mysterio-Familie, das war im Fokus. Die Gruppierung „The Way“, in die ich stattdessen dann bei NXT gekommen hat, existierte damals bereits als lose Idee, die Konturen annahm, als ich wieder da war. So ist WWE: Man muss hier einfach eine gewisse Flexibilität haben, die Bereitschaft Aufgaben zu übernehmen, die man teilweise recht kurzfristig bekommt - und Geduld.