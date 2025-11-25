WWE muss wichtiges TV-Match ungeplant abbrechen

Das „The-Last-Time-Is-Now“-Turnier zur Ermittlung des letzten Gegners von WWE-Legende John Cena schreitet voran - aber nicht ganz so, wie die Liga es geplant hatte.
WWE muss wichtiges Match abbrechen
Das Viertelfinal-Match zwischen Solo Sikoa und dem Mexikaner Penta bei der TV-Show Monday Night RAW musste ungeplant wegen einer realen Verletzung abgebrochen wurde.
WWE RAW: Verletzungsbedingter Abbruch
Kurz nach einer Werbepause informierte Ringsprecherin Alicia Taylor das Publikum, dass Penta aufgrund einer Verletzung nicht weitermachen könne. Penta war zuvor bei der Salto-Aktion Hurricanrana unglücklich auf der Seite aufgekommen. Der Ringrichter brach das Match offiziell ab und erklärte Sikoa zum Sieger.
Der jüngere Bruder von Jimmy und Jey Uso trifft nun in der nächsten Runde auf den Österreicher Gunther, der bei RAW Carmelo Hayes besiegte. Wie Reporter Bryan Alvarez im Wrestling Observer berichtet, war dies auch die geplante Konstellation. Sikoa hätte das Match auch so gewinnen sollen, nur nicht so früh nach bereits etwa vier Minuten
Der Sieger des Turniers trifft am 13. Dezember bei dem TV-Special Saturday Night‘s Main Event auf den danach zurücktretenden Cena. Zuvor stehen am Wochenende die traditionellen Survivor Series an - mit dem starbesetzten War Games Match der Männer im Zentrum, das am Ende von RAW mit einer großen Prügelei weiter angeheizt wurde.