WWE beschließt 2025 mit weiterem Titel-Beben

30.12.2025 • 19:37 Uhr Jimmy und Jey Uso holen sich beim letzten Monday Night RAW im Jahr 2025 die World Tag Team Titles. Kommende Woche könnte es noch größere Paukenschläge geben.

Eines der größten Tag Teams der Wrestling-Geschichte hat seine Erfolgsgeschichte um ein weiteres Kapitel erweitert: Jimmy und Jey Uso halten zum neunten Mal gemeinsam Titelgold bei WWE und haben damit ihren Ausnahmestatus weiter untermauert.

Im Hauptkampf der letzten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW im ausklingenden Jahr 2025 entthronten die beiden Zwillingsbrüder AJ Styles und Dragon Lee und sind die neuen World Tag Team Champions. Schon bei der letzten SmackDown-Ausgabe 2025 hatte es einen Titelwechsel gegeben, als Carmelo Hayes Ilja Dragunov den traditionsreichen US Title abnahm.

WWE RAW: Usos holen wieder Tag-Team-Gold

Jey Uso, der in diesem Jahr mit dem Gewinn des Royal Rumble und des World Titles bei WrestleMania seinen endgültigen Durchbruch als Einzelwrestler gefeiert hatte, kehrte mit dem neuerlichen Titelgewinn zurück zu seinen Wurzeln als Tag-Team-Wrestler. Mit einer auffällig harten bis unfairen Gangart unterstrich er auch die seit einigen Monaten gestreuten Andeutungen eines „Heel Turns“ in die Rolle des Bösewichts - die in dem Kampf auch Bruder Jimmy mitzutragen schien.

Am Ende eines spannungsgeladenen und wendungsreichen Showdowns machten die beiden Großcousins von Superstar Roman Reigns mit ihrer Spezialaktion 1D gegen Lee den Sack zu und thronen damit wieder an der Spitze der Tag-Team-Division - rechtzeitig, bevor im neuen Jahr die WrestleMania-Saison beginnt. Für den Moment agieren Jey und Jimmy trotz allem auch weiter als Publikumslieblinge und ließen sich am Ende der Show inmitten der Zuschauer feiern.