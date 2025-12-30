WWE beschließt 2025 mit weiterem Titel-Beben

Eines der größten Tag Teams der Wrestling-Geschichte hat seine Erfolgsgeschichte um ein weiteres Kapitel erweitert: Jimmy und Jey Uso halten zum neunten Mal gemeinsam Titelgold bei WWE und haben damit ihren Ausnahmestatus weiter untermauert.
Neues Titel-Beben bei WWE
Im Hauptkampf der letzten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW im ausklingenden Jahr 2025 entthronten die beiden Zwillingsbrüder AJ Styles und Dragon Lee und sind die neuen World Tag Team Champions. Schon bei der letzten SmackDown-Ausgabe 2025 hatte es einen Titelwechsel gegeben, als Carmelo Hayes Ilja Dragunov den traditionsreichen US Title abnahm.
WWE RAW: Usos holen wieder Tag-Team-Gold
Jey Uso, der in diesem Jahr mit dem Gewinn des Royal Rumble und des World Titles bei WrestleMania seinen endgültigen Durchbruch als Einzelwrestler gefeiert hatte, kehrte mit dem neuerlichen Titelgewinn zurück zu seinen Wurzeln als Tag-Team-Wrestler. Mit einer auffällig harten bis unfairen Gangart unterstrich er auch die seit einigen Monaten gestreuten Andeutungen eines „Heel Turns“ in die Rolle des Bösewichts - die in dem Kampf auch Bruder Jimmy mitzutragen schien.
Am Ende eines spannungsgeladenen und wendungsreichen Showdowns machten die beiden Großcousins von Superstar Roman Reigns mit ihrer Spezialaktion 1D gegen Lee den Sack zu und thronen damit wieder an der Spitze der Tag-Team-Division - rechtzeitig, bevor im neuen Jahr die WrestleMania-Saison beginnt. Für den Moment agieren Jey und Jimmy trotz allem auch weiter als Publikumslieblinge und ließen sich am Ende der Show inmitten der Zuschauer feiern.
Kommende Woche geht bei RAW das neue Jahr mit einer vollgepackten Show los: Unter anderem ist ein World-Title-Match zwischen Champion CM Punk und Shootingstar Bron Breakker angesetzt, zudem greifen Iyo Sky und Rhea Ripley in einem Match gegen die Kabuki Warriors nach dem Tag-Team-Titel der Frauen. Es gibt auch Gerüchte, dass das erste RAW 2026 zum Schauplatz des allgemein erwarteten Comebacks von Legende Chris Jericho nach Ablauf seines AEW-Vertrags werden könnte.