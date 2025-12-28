WWE: Hammer-Comeback schon in wenigen Tagen?

Martin Hoffmann 28.12.2025 • 20:51 Uhr Die lebende Wrestling-Legende Chris Jericho könnte früher als gedacht von Konkurrent AEW zu WWE zurückkehren.

Seit Monaten spekuliert die Wrestling-Welt über ein mögliches Comeback der lebenden Legende Chris Jericho bei WWE - geht es nun früher über die Bühne, als viele denken?

Mehrere üblicherweise gut informierte Reporter berichten, dass „Y2J“ nach sechs Jahren bei Konkurrent AEW schon sehr bald wieder an alter Wirkungsstätte zu sehen sein könnte - und zwar noch vor dem Royal Rumble.

WWE: Chris Jericho beim ersten RAW 2026 zurück?

Wie der Journalist Alex McCarthy von Wrestling Intel berichtet, läuft der AEW-Vertrag Jerichos schlag Mitternacht zwischen Silvester und Neujahr 2026 aus. Demnach erwäge WWE, Jericho schon bei der ersten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW im neuen Jahr zurückkehren zu lassen - also in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar.

Dazu passend berichtet auch Jon Alba von Sports Illustrated, dass Jericho laut seiner Quellen „sehr bald im WWE-TV auftauchen“ dürfte.

Jericho selbst hielt sich bei einem aktuellen YouTube-Auftritt einmal mehr bedeckt - was er mit Blick auf seinen noch laufenden AEW-Vertrag auch muss: „Man weiß nie, man weiß nie“, erklärte er vieldeutig auf eine Zuschauerfrage.

Letztes Hurra an alter Wirkungsstätte?

Jericho war zwischen 1999 und 2017 fast zwei Jahrzehnte bei WWE aktiv, ehe er 2018 die Wrestling-Welt überraschte, indem er seinen Vertrag dort auslaufen ließ, mehrere große Matches bei NJPW in Japan bestritt und sich dann der Anfang 2019 neu gegründeten Promotion AEW anschloss.

„Y2J“, der im November 55 wird, spielte bei AEW eine tragende Rolle und festigte mit seiner späten Neuerfindung auch sein eigenes Vermächtnis. Auch hinter den Kulissen war der für seine kreative Energie bekannte Jericho stark involviert, ihm wurde eine große Hausmacht nachgesagt.

In der jüngeren Vergangenheit war Jerichos Stern etwas gesunken: Bei Fans mehrte sich Kritik an seinen Ringleistungen im fortschreitenden Alter, zudem belasteten Gerüchte über angebliches Fehlverhalten hinter den Kulissen seinen Ruf - ungewohnt negative Reaktionen auf ihn waren die Folge, auch als er noch die Rolle als Publikumsliebling hatte. Der auch als Sänger der Rockband Fozzy bekannte Jericho gehörte pikanterweise auch zu denjenigen, die in Konflikt mit dem inzwischen wieder zu WWE zurückgekehrten CM Punk geraten waren.

Bei AEW war Jericho zuletzt Anführer der Gruppierung The Learning Tree mit Big Bill (ehemals Big Cass bei WWE) und Bryan Keith, seit April war er nach einem inszenierten Streit mit seinen beiden Verbündeten nicht mehr im TV zu sehen. Im August begann er, mit subtilen Signalen die Spekulationen über einen Wechsel zu WWE zu schüren.