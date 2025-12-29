WWE-Legende kritisiert Champion CM Punk scharf: "Ich glaube, er ist durch"

Ist CM Punk als World Champion von WWE eine Fehlbesetzung? Wrestling-Legende Kevin Nash sorgt mit scharfer Kritik an dem populären Altstar für Aufhorchen - und ist der Ansicht, dass die Zeit reif für einen Wechsel ist.
WWE-Legende attackiert Punk
In seinem neuesten „Kliq This“-Podcast geht das letzte noch lebende Gründungsmitglied der legendären New World Order mit Hulk Hogan und Scott Hall den 47-Jährigen scharf an - und wirft ihm vor, sich bei seinem letzten Match außer Form präsentiert zu haben.
WWE: Kevin Nash hält CM Punks Zeit für abgelaufen
„Ich habe Punk im Hauptkampf am letzten Montag beobachtet“, sagte „Big Sexy“ über das vergangene Woche ausgestrahlte Tag-Team-Match von Punk und Rey Mysterio gegen Austin Theory und Bronson Reed bei der Netflix-Show Monday Night RAW - und holte dann zum Rundumschlag aus.
„Punkt 1: Du bist der Heavyweight-Champion von WWE und kämpfst in einem T-Shirt? Autsch!“, spottete Nash - und legte damit nahe, dass Punk unter dem Shirt wohl eine nicht voll austrainierte Physis verborgen hätte.
Kritikpunkt 2 folgte dann auf dem Fuß: „Seine Schläge sahen wirklich langsam aus. Er sah langsam aus. Ich glaube, er ist durch.“ Mit Blick auf das für das kommende RAW angesetzte Titelmatch gegen den jungen Bron Breakker wünschte sich Nash dann das Ende der Titelregentschaft seines früheren Rivalen: „Ich denke, Bron sollte ihn schlagen“, plädierte Nash für einen Sieg des Sohnes von Hall-of-Fame-Kollege Rick Steiner.
Punk ist seit Anfang November World Champion von WWE und füllt damit die Lücke nach der schweren Verletzung des vorherigen Titelträgers Seth Rollins. Für Punk war es der größte Erfolg seit seinem späten WWE-Comeback Ende 2023. Der Behauptung, dass seine Zeit abgelaufen ist, dürfte er ebenso widersprechen wie zahlreiche Fans - der frühere Diesel sieht es aber offensichtlich so.