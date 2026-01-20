Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
HANDBALL-EM
WINTERSPORT
US-SPORT
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MOTORSPORT
AFRIKA-CUP
MEHR
Mehr
WWE>

Endet in nur elf Tagen die nächste große WWE-Karriere?

Endet die nächste große WWE-Karriere?

AJ Styles bekommt beim Royal Rumble am Ende des Monats ein Rückmatch gegen Österreich-Star Gunther - und muss im Fall einer Niederlage zurücktreten.
WWE-Star AJ Styles (r.) setzt gegen Gunther seine Karriere aufs Spiel
WWE-Star AJ Styles (r.) setzt gegen Gunther seine Karriere aufs Spiel
© WWE
Martin Hoffmann
AJ Styles bekommt beim Royal Rumble am Ende des Monats ein Rückmatch gegen Österreich-Star Gunther - und muss im Fall einer Niederlage zurücktreten.

Eine große Wrestling-Karriere befindet sich auf der Zielgeraden - endet sie nun früher als gedacht? Schon in weniger als zwei Wochen könnte AJ Styles sein letztes Match bestreiten.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show WWE Monday Night RAW hat die Liga angekündigt, dass Styles beim Royal Rumble am 31. Januar gegen den österreichischen Topstar Gunther antreten wird - und im Fall einer Niederlage zurücktreten würde. Der „Ringgeneral“ könnte damit nach Bill Goldberg und John Cena den dritten großen Star innerhalb eines Jahres in Rente schicken.

WWE RAW: AJ Styles setzt Karriere gegen Gunther aufs Spiel

Die Ansetzung entspann sich aus dem Eröffnungsmatch der Show in Belfast, bei der Gunther seine Teilnahme am Rumble-Match ankündigte - und dabei mit Styles aneinandergeriet.

Eine Woche nach dem kontroversen Sieg von Gunther über den „Phenomenal One“ in Düsseldorf - Gunther hatte in einem Submissiongriff Styles‘ eigentlich aufgegeben, aber der Ringrichter sah es nicht - forderte Styles ein Rückmatch. Gunther gewährte es ihm nur unter der Bedingung, dass er seine Karriere aufs Spiel setzen solle. Styles willigte ein.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Der 48 Jahre alte Styles hat schon in mehreren Interviews als definitiv verkündet, dass er im Lauf des Jahres seine aktive Karriere beenden wird - nur den genauen Zeitpunkt hat er offen gelassen. Ob es tatsächlich schon in Riad passieren wird oder WWE die Unsicherheit nur als dramaturgischen Kunstgriff einsetzt, bleibt abzuwarten.

Im Hauptmatch der Show verteidigte World Champion CM Punk seinen Titel gegen den irischen Quasi-Lokalmatador Finn Balor. Balor wurde von den Fans frenetisch gefeiert und hielt nach dem Match eine emotionale Ansprache, in der er seinen Anhängern dankte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite