Endet in nur elf Tagen die nächste große WWE-Karriere?

Eine große Wrestling-Karriere befindet sich auf der Zielgeraden - endet sie nun früher als gedacht? Schon in weniger als zwei Wochen könnte AJ Styles sein letztes Match bestreiten.
Endet die nächste große WWE-Karriere?
Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show WWE Monday Night RAW hat die Liga angekündigt, dass Styles beim Royal Rumble am 31. Januar gegen den österreichischen Topstar Gunther antreten wird - und im Fall einer Niederlage zurücktreten würde. Der „Ringgeneral“ könnte damit nach Bill Goldberg und John Cena den dritten großen Star innerhalb eines Jahres in Rente schicken.
WWE RAW: AJ Styles setzt Karriere gegen Gunther aufs Spiel
Die Ansetzung entspann sich aus dem Eröffnungsmatch der Show in Belfast, bei der Gunther seine Teilnahme am Rumble-Match ankündigte - und dabei mit Styles aneinandergeriet.
Eine Woche nach dem kontroversen Sieg von Gunther über den „Phenomenal One“ in Düsseldorf - Gunther hatte in einem Submissiongriff Styles‘ eigentlich aufgegeben, aber der Ringrichter sah es nicht - forderte Styles ein Rückmatch. Gunther gewährte es ihm nur unter der Bedingung, dass er seine Karriere aufs Spiel setzen solle. Styles willigte ein.
Der 48 Jahre alte Styles hat schon in mehreren Interviews als definitiv verkündet, dass er im Lauf des Jahres seine aktive Karriere beenden wird - nur den genauen Zeitpunkt hat er offen gelassen. Ob es tatsächlich schon in Riad passieren wird oder WWE die Unsicherheit nur als dramaturgischen Kunstgriff einsetzt, bleibt abzuwarten.
Im Hauptmatch der Show verteidigte World Champion CM Punk seinen Titel gegen den irischen Quasi-Lokalmatador Finn Balor. Balor wurde von den Fans frenetisch gefeiert und hielt nach dem Match eine emotionale Ansprache, in der er seinen Anhängern dankte.