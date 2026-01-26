Hat ein WWE-Star das Ergebnis eines wegweisenden Matches schon verraten?

Martin Hoffmann 26.01.2026 • 07:55 Uhr Steht das Karriere-Ende von AJ Styles beim Royal Rumble am Samstag schon fest? In einem mittlerweile gelöschten Post auf Instagram legt ein alter Weggefährte dies nahe.

Steht der Ausgang eines wegweisenden WWE-Matches am Ende der Woche schon fest? Wenn man Shinsuke Nakamura beim Wort nimmt. offenbar ja.

Nach dem TV-Special Saturday Night‘s Main Event am Wochenende hat der Japaner mit einem möglichen Spoiler für den Royal Rumble am Samstag für Aufsehen gesorgt: Sein alter Rivale AJ Styles, dem er am Samstag zum wohl letzten Mal gegenüberstand, habe ihm schon vor einer Weile verraten, dass er seine Karriere beim Rumble beenden werde. Sollte es stimmen, wäre klar, dass der Österreicher Gunther Styles in Saudi-Arabien besiegen wird - und damit nach Bill Goldberg und John Cena die nächste Legende in Rente schickt.

WWE: Steht AJ Styles‘ Karriere-Ende schon fest?

In einem mittlerweile gelöschten Post auf Instagram erzählte Nakamura, dass sein langjähriger Weggefährte ihm bereits während der Australien-Tour im Vorjahr den Zeitpunkt seines Karriere-Endes anvertraut hätte.

„Wann wirst du aufhören?“ - „Beim Royal Rumble, ich habe mich schon entschieden“, zitierte Nakamura in einer emotionalen Würdigung des „Phenomenal One” einen angeblichen Dialog der beiden. Für den 48 Jahre alten Styles würde sich damit ein Kreis schließen: Der zweimalige würde bei genau dem Event aufhören, bei dem er vor zehn Jahren sein unangekündigtes WWE-Debüt gefeiert hatte - nachdem er sich zuvor schon als Aushängeschild und Champion der Ligen TNA und NJPW in Japan einen Namen gemacht hatte.

Beim Saturday Night’s Main Event setzte sich Styles gegen den einst mit ihm von NJPW zu WWE gewechselten Nakamura durch und entschied das wohl letzte Einzelmatch der beiden für sich. Eine emotionale Umarmung im Anschluss wirkte auch ohne Nakamuras anschließende Botschaft schon wie ein Vorbote des Abschieds.

Royal Rumble am Samstag: Die Card steht

Bei SNME wurde in der Nacht zum Sonntag auch das zweite große Einzelmatch beim Rumble fixiert: WWE-Champion Drew McIntyre trifft auf Sami Zayn, der einen Vierkampf gegen Randy Orton, Damian Priest und Shootingstar Trick Williams gewann und damit zum Top-Herausforderer auf den Bezwinger von Cody Rhodes aufstieg.

Im Zentrum der Show stehen die beiden Royal-Rumble-Matches, in denen je 30 Männer und Frauen darum kämpfen, beim Jahreshöhepunkt WrestleMania im April um einen der beiden großen Titel zu kämpfen.