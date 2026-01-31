Überraschendes WWE-Aus für Tochter von Dwayne "The Rock" Johnson

Martin Hoffmann 31.01.2026 • 20:01 Uhr Simone Johnson alias Ava wollte bei WWE in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters Dwayne „The Rock“ Johnson treten. Nun hat sie überraschend ihren Abschied verkündet. Als Wrestlerin war sie schon länger nicht mehr aktiv.

Sie wollte bei WWE in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters treten - eine Idee, die sich anscheinend nicht so entwickelt hat wie erhofft.

Simone Johnson, Tochter von Hollywood-Megastar und WWE-Ikone Dwayne „The Rock“ Johnson, hat kurz vor dem Traditionsevent Royal Rumble ihr Aus beim Wrestling-Marktführer verkündet: Die 24-Jährige, beim Aufbaukader NXT als Ava bekannt, hat via Instagram offiziell angekündigt, ihren auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern - und dass ich Auftritt bei der dieswöchigen NXT-TV-Show ihre Abschiedsvorstellung war.

WWE: Simone Johnson verlässt die Liga

„Meine Entscheidung, meinen Vertrag nicht zu erneuern war sehr schwierig, aber es ist nun auch ein persönlicher Wendepunkt in meinem Leben“, schrieb Johnson nach einer Danksagung an ihre Fans: „Es war eine Ehre und ein Privileg, Ava zu sein.“

Johnson hatte im Jahr 2020 bei WWE unterschrieben und schrieb Geschichte als erste Performerin, die ihre Familie in der Liga in vierter Generation vertrat - nach Urgroßvater „High Chief“ Peter Maivia, Großvater Rocky Johnson und ihrem Papa.

Im April 2023 feierte Ava am WrestleMania-Wochenende in Los Angeles ihr Ringdebüt - auf das allerdings nur fünf weitere Matches folgten, das letzte davon im Sommer desselben Jahres. Ava schlüpfte stattdessen ab Anfang 2024 in die Rolle der fiktiven General Managerin des NXT-Kaders. Es scheint, als ob sie ihre Ambitionen, Wrestlerin zu werden, schon vor längerer Zeit ad acta gelegt hatte.

Ihr endgültiges Aus bei WWE kommt überraschend - bei ihrem letzten Auftritt hatte noch nichts auf den bevorstehenden Abgang hingedeutet.