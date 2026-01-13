WWE verkündet "unbegrenzte Suspendierung" - was läuft da wirklich?

Martin Hoffmann 13.01.2026 • 15:44 Uhr WWE inszeniert bei der TV-Show RAW in Düsseldorf eine „unbegrenzte Suspendierung“ für Shootingstar Bron Breakker. Was steckt wirklich dahinter?

Bei der Berlin-Show von WWE wechselte völlig überraschend der wichtigste Titel der Liga von Cody Rhodes zu Drew McIntyre - nun gab es auch beim zweiten großen Deutschland-Gastspiel der Showkampf-Liga eine Entwicklung von größerer Tragweite.

Während der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW, die am Montagabend erstmals in Düsseldorf gastiert hatte, wurde eine „unbegrenzte Suspendierung“ für den derzeit größten Shootingstar der Liga ausgesprochen. Was aber entwickelt sich wirklich aus der inszenierten Sperre für Bron Breakker, den Sohn von WWE Hall of Famer Rick Steiner und Neffen von Kultstar „Big Poppa Pump“ Scott Steiner? Allem Anschein nach etwas anderes, wie aufmerksamen Fans schon auf den ersten Blick deutlich wurde.

WWE RAW: Bron Breakker wird suspendiert

Von Anfang an: Die frühere NFL-Hoffnung Breakker, vergangene Woche unterlegen beim Versuch, CM Punk den World Title abzunehmen, ließ in dieser Woche seinen Frust an den Mexikanern Dragon Lee und Penta aus - die in der vergangenen Woche dabei halfen zu verhindern, dass Breakker sich den Titel mit unfairer Hilfe seiner Gruppierung The Vision sicherte.

Breakker sprengte ein Match seiner Vision-Kollegen Bronson Reed und Austin Theory gegen Lee und Penta und streckte seine beiden Feinde mit krachenden Spears nieder.

Die chaotische Szenerie rief den bei RAW als General Manager auftretenden Adam Pearce auf den Plan, der versuchte, Breakker zu zügeln. Der packte Pearce am Hals, drängte ihn in die Ringecke - und ließ sich schließlich nur von Manager Paul Heyman davon abzuhalten, auch Pearce zu verprügeln.

Der verärgerte Pearce stellte Breakker später hinter den Kulissen und schrie ihn an, dass er „für unbestimmte Zeit suspendiert“ sei, weil er anscheinend nichts aus aus bisherigen Ermahnungen gelernt hätte.

Wird die inszenierte Sperre schnell revidiert?

Dass WWE eines seiner heißesten Talente nun tatsächlich genau jetzt lange pausieren lässt, wirkt unwahrscheinlich: Ende Januar beginnt mit dem Traditionsevent Royal Rumble endgültig die „Road to WrestleMania“ beginnt, das Warmlaufen für den Jahreshöhepunkt im April in Las Vegas. Und Berichten zufolge soll WWE große Pläne mit Breakker haben, für die rund um die Megashow die Grundlagen gelegt werden dürften.

Unmittelbar nach Verkündung der Suspendierung deutete sich auch an, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist: Heyman wandte sich an den noch immer aufgebrachten Pearce und warnte ihn, einen großen Fehler gemacht zu haben. Die Manager- und Promoter-Legende wies wahrheitsgemäß darauf hin, dass Pearce zuerst Hand an Breakker gelegt hätte - was die Grundlage für eine Revidierung der Suspendierung sein könnte.

Wie genau sich die Ereignisse von nun an fortspinnen, werden die kommenden Wochen zeigen.

Gunther besiegt AJ Styles

In einer weiteren großen Entwicklung setzte WWE für das kommende RAW in Belfast ein weiteres World-Title-Match an: Punk wird diesmal gefordert vom irischen Quasi-Lokalmatador Finn Balor - es ist das erste Match überhaupt zwischen den beiden.

Im dieswöchigen Hauptkampf setzte John-Cena-Bezwinger Gunther aus Österreich seinen Lauf mit einem Sieg über AJ Styles fort - der jedoch getrübt wurde von der Tatsache, dass Gunther eigentlich vorher in Styles‘ Griff Calf Crusher aufgegeben hatte - was dem Ringrichter jedoch entgangen war.