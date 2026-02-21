"Er ist die Zukunft von WWE - aus so vielen anderen Gründen als andere"

Martin Hoffmann 21.02.2026 • 07:55 Uhr Bei WWE SmackDown qualifiziert sich nach Je‘Von Evans ein weiterer Shootingstar für das Käfigspektakel No Escape (Elimination Chamber). Der charismatische Ex-Footballer wird als Star der Zukunft hoch gehandelt.

Die größte WWE-Show des Jahres rückt immer näher - und der wichtigste Termin auf dem Weg dorthin entwickelt sich mehr und mehr zu einem Schaufenster in die Zukunft der weltgrößten Wrestling-Liga.

Wenige Tage nach dem aufstrebenden Highflyer Je‘Von Evans hat WWE einen weiteren Shootingstar in dem Käfigspektakel No Escape (Elimination Chamber) platziert: Trick Williams hat sich bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown das Ticket für das große Match gesichert. Williams besiegte in einem Dreikampf seinen Mentor Carmelo Hayes sowie den früheren World Champion Damian Priest - und steht damit vor dem bislang größten Auftritt seiner vielversprechenden Karriere.

WWE SmackDown: Trick Williams geht den nächsten Schritt

Der aus Columbia in South Carolina stammende Williams - bürgerlich Matrick Mondre Belton - ist ein ehemaliges Football-Talent, das in jüngeren Jahren sowohl von der NFL als auch einer Schauspiel-Karriere in Hollywood geträumt hatte. Als Wrestler bei WWE hat der 31 Jahre alte Williams eher spät die wohl perfekte Bühne für die Kombination seiner Talente gefunden. Gelandet ist er dort eher zufällig.

Williams war am College Wide Receiver bei den Hampton Pirates und den South Carolina Gamecocks. Im NFL-Draft 2017 blieb er unberücksichtigt, im darauffolgenden Jahr blieb auch ein Versuch, sich bei einem Minicamp der Philadelphia Eagles zu empfehlen, erfolglos.

Eine andere Option, die Williams damals erwog, war die XFL, das glücklose Football-Projekt des früheren WWE-Chefs Vince McMahon. Williams schickte ein Bewerbungsvideo - und bekam eine Antwortmail von WWE, dass er eine interessante Wrestling-Persönlichkeit wäre und sich als Showkämpfer versuchen sollte.

Williams folgte dem Rat und begann ein Wrestling-Training - während er gleichzeitig als Fitness-Trainer arbeitete und nach einem Umzug nach Los Angeles auch in Hollywood auf sich aufmerksam zu machen versuchte. Der Pfad zu WWE erwies sich als der klarere: Die Liga nahm ihn 2021 unter Vertrag.

Legende Booker T erkennt sich selbst wieder

Beim Aufbaukader NXT hat sich Williams seitdem zu einem der heißesten Eisen entwickelt: Er regierte zweimal als Champion und krönte auch einen Ausflug zur Partnerliga TNA mit Titelgold.

Als Ringperformer sticht Williams dabei nicht unbedingt so sehr heraus wie andere, umso mehr überzeugt Williams als charismatische Gesamterscheinung mit Superstar-Aura. Diverse Legenden der Branche attestieren ihm das Potenzial, ein Aushängeschild der Liga zu werden.

„Er ist die Zukunft von WWE“, schwärmte etwa der frühere WCW und WWE World Champion Booker T in seinem Podcast von Williams, in dem er viel von seinem jungen Ich wiedererkennt: „Er ist mein Mann, ich sehe mich selbst in ihm.“

Williams sei „nicht der großartigste Wrestler der Welt“, allerdings: „Du musst nicht der beste Wrestler der Welt sein, um der größte Star sein.“ Worum es gehe, sei die richtige Mischung verschiedener Talente - „und das ist, was Trick mehr als jeder andere bemerkt hat: Er geht da raus, ist ein großartiger Gesamtperformer und sorgt dafür, dass Fans ihn sehen wollen - aus so vielen anderen Gründen als andere.“

Ähnlich beseelt zeigte sich auch schon Bookers Hall-of-Fame-Kollege Mark Henry: „Trick Williams sorgt dafür, dass ich selbst gern wieder in den Ringsteigen würde“, pries ihn der ehemalige Olympia-Gewichtheber.

Kiana James überrascht bei den Frauen

Die Art und Weise, wie WWE Williams seit der Beförderung zu SmackDown um den Jahreswechsel präsentiert - als vor Selbstbewusstsein überlaufenden „Anointed One“ („der Gesalbte“), der direkt die großen Stars wie Cody Rhodes angreift - spricht dafür, dass sie sich ähnlich viel von Williams versprechen.

Williams trifft in der Chamber am kommenden Samstag auf Rhodes, Evans, Randy Orton und LA Knight. Der Sieger fordert bei der Megashow WrestleMania im April WWE-Champion Drew McIntyre heraus.