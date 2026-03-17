WWE-Paukenschlag perfekt! Ist er der Anfang vom Ende einer Legende?

Martin Hoffmann 17.03.2026 • 05:06 Uhr Der aufstrebende Oba Femi nimmt bei RAW die WrestleMania-Herausforderung Brock Lesnars an und setzt ein machtvolles Zeichen. Es ist das womöglich letzte Mania-Match des „Beast Incarnate“.

Ist dieser Mann der Anfang vom Ende einer Legende? Sicher ist: Sein erster Auftritt auf der größten aller WWE-Bühnen könnte größer kaum sein.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat der Wrestling-Marktführer das nächste große Match für die Megashow WrestleMania 42 in Las Vegas fixiert: Das aufstrebende Schwergewicht Oba Femi fordert das langjährige Liga-Aushängeschild Brock Lesnar heraus - im womöglich letzten Mania-Match des früheren UFC-Schwergewichtschampions, der dort einst die legendäre Siegesserie des Undertaker beendet hatte.

WWE: Oba Femi fordert Brock Lesnar bei WrestleMania

Das Duell zwischen dem „Beast Incarnate“ und dem früheren Kugelstoßer aus Nigeria hatte sich schon beim Royal Rumble im Januar angedeutet: Der frisch im Hauptkader debütierte Femi wurde dort machtvoll inszeniert und konnte nach der Eliminierung von fünf teils namhaften Konkurrenten (unter ihnen Bron Breakker und Rey Mysterio) erst von Altmeister Lesnar gestoppt werden.

Das Aufeinandertreffen befeuerte die Spekulationen, dass der 48 Jahre alte Lesnar und der 21 Jahre jüngere Femi auf ein Gigantenduell der Generationen zusteuern: Der ehemalige NXT-Champion Femi, 1,98 Meter groß und angeblich 140 Kilo schwer, ist physisch ähnlich imposant wie Lesnar und hat sich auch schon eine ähnliche Zerstörer-Aura angeeignet: Die „Oba! Oba!“-Rufe, mit denen Femi von den Fans begrüßt wird, erinnern nicht zufällig an Lesnars alten Rivalen Bill Goldberg.

Bislang hatte WWE aber offen gelassen, ob es zu dem Match kommen würde: Lesnar hatte vor einigen Wochen eine offene Herausforderung für Las Vegas ausgesprochen, die unbeantwortet geblieben war - bis jetzt.

„The Ruler“ setzt bei RAW ein Ausrufezeichen

Bei RAW verknüpfte WWE die Story um Femi und Lesnar mit einer anderen WrestleMania-Story, dem Rachefeldzug von Seth Rollins gegen Lesnars langjähriges Sprachrohr, die Manager-Legende Paul Heyman.

Heyman versuchte am Montag, als Antwort darauf seine ultimative Waffe zu zücken und ließ Lesnar auf Rollins los. Lesnar pflügte sich dann tatsächlich in altbekannter Manier durch Rollins‘ Armada von Maskenmännern - als er sich dann Rollins zuwenden wollte, wendete sich jedoch das Blatt.

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Unter dem Jubel der Fans ertönte die Musik von Femi, der dem „Conqueror“ im Ring gegenübertrat. Und mit etwas Hilfe von Rollins, der seinen Rivalen kurz ablenkte, schnappte Femi sich Lesnar und verpasste ihm seine Spezialaktion Fall from Grace - einer Variation des berühmten Last Ride des Undertaker.

Femi posierte dann über dem niedergestreckten Lesnar und deutete auf das in der Halle hängende WrestleMania-Poster. WWE bestätigte das Match später offiziell.

Lesnars letztes Hurra bei WrestleMania?

Mit der Rolle als WrestleMania-Gegner Lesnars schließt sich Femi einem erlauchten Kreis an, dem neben dem Undertaker, Goldberg und Rollins unter anderem auch Topstars und Legenden wie Roman Reigns, Kurt Angle und der heutige WWE-Lenker Triple H angehören - und womöglich bleibt es nicht dabei.

Gerüchten zufolge will Lesnar seine WWE-Karriere in diesem Jahr beenden, der Sommerhöhepunkt SummerSlam in seiner Wahlheimat Minnesota ist als Abschiedsevent im Gespräch.