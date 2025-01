Vom Leichtathletik-Koloss zum Wrestling-Champ bei WWE

Der Nigerianer Isaac Odugbesan war am US-College ein Nachwuchs-Kugelstoßer auf beachtlichem Niveau. Nun ist er eines der größten Wrestling-Talente bei WWE.

In der Nacht zum Mittwoch ist Oba Femi von WWE zum Champion des Aufbaukaders NXT gekürt worden. Bei der Veranstaltung New Years Evil in Los Angeles besiegte der 26-Jährige den bisherigen Champion Trick Williams und Eddy Thorpe.