WWE: Sechs Monate nach Sensations-Comeback steht ihr WrestleMania-Match

Sechs Monate lang hat es sich angedeutet, nun ist es offiziell: Bei der WWE-Megashow WrestleMania 42 kommt es zu einem Titelduell zwischen AJ Lee und Becky Lynch.
Nächstes WrestleMania-Match fix
Etwas mehr als ein halbes Jahr nach der Sensations-Rückkehr von Lee nach zehn Jahren Abwesenheit fixierte die Wrestling-Liga bei der aktuellen Ausgabe der Netflix-Show Monday Night RAW das Match um den Intercontinental-Titel der Damen.
WWE RAW: Becky Lynch fordert AJ Lee heraus
Lee, die Ehefrau von CM Punk, hatte im September in Punks Heimat Chicago ein umjubeltes Comeback gefeiert – und einen neuen Vertrag beim Showkampf-Marktführer unterschrieben.
Lynch wurde sogleich als Rivalin positioniert, damals im Kontext einer Fehde zwischen Punk und Lynchs Mann Seth Rollins. Lee und Punk besiegten Lynch und Rollins in einem Mixed-Match bei dem Event Wrestlepalooza, die Fehde köchelte danach weiter und kreiste schließlich um die Ende 2024 eingeführte Frauen-Version des Intercontinental-Titels.
Bei der Show No Escape (Elimination Chamber) Ende Februar nahm Lee Lynch den Gürtel ab. Nun inszenierte WWE bei RAW ein Rededuell, das in der Ansetzung des Rückmatch gipfelte.
Das Mega-Event steigt am 18. und 19. April im Allegiant Stadium in Las Vegas, auch Lees Ehemann Punk ist mit einem großen Match beteiligt: Er verteidigt seinen World Title gegen Roman Reigns.
Auch Rollins dürfte bei Mania eine tragende Rolle spielen: Ein Match gegen ein Mitglied seiner früheren Gruppierung The Vision deutet sich an. Unklar ist nur noch, ob es Logan Paul sein wird oder der derzeit wegen eines Bauchwandbruchs pausierende Shootingstar Bron Breakker.
Berichten zufolge ist Breakker, der sich im Herbst gegen seinen Mentor Rollins gewandt hatte, wieder im Training und scheint rechtzeitig fit zu werden.