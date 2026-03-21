Titel-Überraschung um ungleiches WWE-Duo!

Ein ungleiches Duo hat bei WWE überraschend Titelgold erobert – und so wohl seinen Platz auf der WrestleMania-Card definiert: Der ehemalige World Champion Damian Priest und Kultstar R-Truth haben sich bei der TV-Show Friday Night SmackDown als neue WWE Tag Team Champions gekrönt.
Titel-Überraschung bei WWE
Priest und der inzwischen 54 Jahre Altmeister Truth setzten sich in der Nacht zum Samstag gegen die bisherigen Titelträger The MFTs durch, vertreten durch Solo Sikoa und JC Mateo, den ehemaligen Jeff Cobb. Truth pinnte Mateo, der von den ehemaligen Champions The Wyatt Sicks abgelenkt wurde, mit dem Attitude Adjustment – dem Finisher des zurückgetretenen Weggefährten John Cena.
WWE SmackDown: R-Truth und Priest im Glück
WWE hatte das Team aus Truth und Priest erst vor einigen Wochen formiert. Hintergedanke war offenbar, den beiden Publikumslieblingen ein Programm für die Megashow WrestleMania 42 in einem Monat zu geben.
Für Dauerbrenner Truth, der schon im Jahr 2000 (!) das erste Mal bei WWE zu sehen war, setzt sich damit eine unwahrscheinliche Geschichte fort, die eigentlich schon beendet schien: Die Liga hatte seinen auslaufenden Vertrag im vergangenen Jahr eigentlich auslaufen lassen wollen – eine gigantische Solidaritätskampagne der Fans verhinderte es. Angeblich schaltete sich WWE-CEO Nick Khan persönlich ein, um einen neuen Deal zu vermitteln.
Für Ron Killings, wie Truth eigentlich heißt, ist es der dritte Tag-Team-Titelgewinn bei WWE. Zuvor hatte er schon Championduos mit Kofi Kingston und The Miz gebildet.