Für Nikki Bella ist dieser Traum nun für immer geplatzt: "Es ist extrem hart"

SPORT1 22.04.2026 • 08:06 Uhr WWE-Legende Nikki Bella wollte einen letzten großen WrestleMania-Moment mit ihren Lieben zelebrieren. Nun klagt sie, dass ihr eine unwiederbringliche Chance genommen wurde.

Sie ist die tragische Heldin der diesjährigen WrestleMania – auch wenn WWE versucht hat, das Beste daraus zu machen.

Hall-of-Fame-Mitglied Nikki Bella wollte es bei der Megashow in Las Vegas nochmal wissen, gemeinsam mit Schwester Brie Bella wollte sie erstmals den Tag-Team-Titel erringen, den es zu ihrer gemeinsamen Hochzeit noch nicht gab. Eine schwere Knöchelverletzung durchkreuzte es – und die 42-Jährige ist schwer gefrustet.

WWE: Nikki Bella trauert WrestleMania-Moment nach

„Ich habe die letzten eineinhalb Jahre wirklich hart für diesen Moment gearbeitet. Und es ist extrem hart, dass nun alles umsonst war“, blickte Bella in der aktuellen Ausgabe der „Nikki & Brie Show“ auf die Zeit seit ihrem Comeback zurück.

Der gemeinsame Titelgewinn mit der zu Beginn des Jahres ebenfalls zurückgekehrten Brie auf der größten WWE-Bühne sollte der emotionale Höhepunkt der Rückkehr werden. Nun ärgert sich Nikki, dass er ihr unwiederbringlich genommen wurde.

„Ein solcher WrestleMania-Moment wird für mich nicht wiederkommen“, sagte die Ex-Verlobte von Superstar John Cena: „Nächstes Jahr bin ich wohl noch bei WrestleMania in Saudi-Arabien, aber das wird es dann für mich gewesen sein.“

Saudi-Arabien? Es wäre nicht dasselbe

Auch wenn sie bei WrestleMania 43 noch einmal einen großen Moment haben sollte, würde ihr etwas fehlen, räumt Nikki Bella offen ein: „Das hier wäre der letzte WrestleMania-Moment, den ich mit meiner Familie und mit den Leuten hier hätte teilen und dabei wirklich etwas fühlen können.“

Nikki Bella zog sich am 27. März bei einem Tag-Team-Match mit Schwester Brie gegen Alexa Bliss und Charlotte Flair einen Knöchelbruch mit Bänderriss zu. An ihrer Stelle gewann bei WrestleMania die unangekündigt zurückgekehrte Freundin Paige zusammen mit Brie die Tag-Team-Titel.