Fans meutern im WWE-TV gegen Entlassung - denkt die Liga um?

SPORT1 28.04.2026 • 07:42 Uhr Bei WWE RAW gibt es laute Sprechchöre für die ausgebootete Kairi Sane - schaffen es die Fans, die Liga umzustimmen?

Mit dieser Entlassung wollen sich zahlreiche WWE-Fans nicht abfinden – schaffen sie es, die Liga zum Umdenken zu bewegen?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat eine Protestbewegung gegen das Aus der Japanerin Kairi Sane die Fernsehbühne erreicht: Im texanischen Laredo gab es laute Sprechchöre „We want Kairi!“ während eines Segments mit ihren Weggefährtinnen Asuka und Iyo Sky – in den sozialen Medien war der Schlachtruf zuvor schon zum Hashtag-Trend geworden.

WWE RAW: Fans rufen nach Kairi Sane

Sane, ehemaliger NXT-Damenchampion und dreimal Tag-Team-Champion der Frauen an der Seite Asukas, war am Freitag überraschend Teil einer größeren Ausbootungswelle bei WWE – obwohl sie in den vergangenen Monaten elementarer Teil einer Story in der Fehde zwischen Asuka und Sky war.

Besagte Fehde ging in der Nacht zum Dienstag weiter: Asuka kostete Sky in einem Match gegen Intercontinental Champion Becky Lynch den möglichen Sieg und attackierte sie danach weiter. Sanes Fans nutzten die Gelegenheit, um für Sanes Rückkehr zu werben.

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Ähnliche Kampagnen hatten schon Erfolg

In der Vergangenheit hatten derartige Kampagnen mehrfach Erfolg: Man denke an den Fall R-Truth, dessen Vertrag WWE im vergangenen Jahr auslaufen lassen wollte, ehe die Fans in ähnlicher Weise meuterten wie nun gegen das Aus von Sane. Nach kurzer Zeit war der populäre Altmeister zurück – und ist nun amtierender Tag-Team-Champion bei der Freitagsshow SmackDown an der Seite von Damian Priest.

Ähnlich lief es vor rund zwei Jahrzehnten bei der umstrittenen Entlassung Matt Hardys nach den privaten Verwerfungen um eine (reale) Liebesaffäre zwischen Kollege und Edge und Hardys Ex-Lebensgefährtin Lita.